Emekli vatandaşlara süre uyarısı: Dikkat, maaşınız silinebilir!

SGK, uzun süre alınmayan maaşlar için ödeme yapmayabiliyor: İşte kritik tarihler ve dikkat edilmesi gereken süreler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik maaşı ve diğer gelirlerin belirli süreler içinde alınmaması hâlinde bu ödemeleri tamamen kesebiliyor. Türkiye gazetesinde İsa Karakaş'ın kaleme aldığı yazıya göre, özellikle 2008 öncesine ait aylıklarda zaman aşımı süresi dolmuşsa, hak kaybı yaşanabiliyor. Bu nedenle emekliler ve hak sahipleri için bazı tarihler ve süreler hayati önem taşıyor.

ZAMAN AŞIMI İLE MAAŞLAR SİLİNEBİLİR

SGK'dan yaşlılık, malullük, iş göremezlik, vazife malullüğü ve ölüm aylığı gibi farklı başlıklarda ödeme alan vatandaşlar, uzun süre bu gelirleri almazsa maaşlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. SGK'nın uygulama yasalarına göre, özellikle 2008 yılı öncesi bağlanan maaş ve gelirlerde 5 yıl içinde ödeme alınmaması durumunda bu gelirler zaman aşımına uğruyor. Bu da, emeklinin veya hak sahibinin beş yılı aşkın süredir almadığı parayı talep etme hakkını kaybetmesi anlamına geliyor.

2008 ÖNCESİ VE SONRASINA DİKKAT

2008 yılı Ekim ayı öncesinde bağlanan maaşlar için SSK (506 sayılı) ve Bağ-Kur (1479 sayılı) kanunlarında 5 yıllık zaman aşımı açıkça yer alıyor. Eğer emekli bu süre zarfında maaşını çekmemişse, SGK ödeme yapmıyor. Ancak 2008 sonrasında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun, zaman aşımını ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla, Ekim 2008 sonrası bağlanan aylıklarda zaman aşımı uygulanmıyor. Fakat maaşın bağlandığı tarih ve sürenin dolup dolmadığı her başvuru özelinde kontrol ediliyor.

VAZİFE MALULLÜĞÜ VE ÖLÜM AYLIKLARINDA SÜREYE DİKKAT

SGK’nın 4/1-c kapsamında yer alan sigortalılara yönelik ölüm ve vazife malullüğü maaşlarında da 5 yıllık başvuru süresi geçerli. Eğer hak sahibi bu süre zarfında başvuru yapmazsa, yalnızca başvuru tarihinden geriye doğru 5 yıl içinde kalan maaşları alabiliyor. Daha eski dönemlere ait ödemeler zaman aşımı nedeniyle yapılamıyor.

GAİPLİK HÂLİNDE SÜRE MAHKEME KARARIYLA BAŞLA

RGaiplik durumlarında, hak sahipleri mahkeme kararı kesinleşmeden SGK’ya maaş talebinde bulunamıyor. Süre, mahkeme kararının kesinleştiği tarihte başlıyor ve bu tarihten itibaren 5 yıl içinde başvuru yapılmazsa yine hak kaybı yaşanıyor.

HAK KAYBI YAŞAMAMAK İÇİN TAKİBİ ELDEN BIRAKMAYIN

Özellikle yaşlılık, ölüm ve vazife malullüğü gibi gelirlerde zaman aşımı uygulamaları sebebiyle önemli miktarda ödeme kaybedilebilir. SGK kayıtlarının düzenli takip edilmesi, bağlanan maaşların zamanında çekilmesi ve başvuru süresinin geçirilmemesi büyük önem taşıyor. Emekliler ve hak sahiplerinin, maaşlarının kesilmemesi için bu süreleri unutmamaları gerekiyor.