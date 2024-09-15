Emekli vatandaşları isyan ettiren karar! Belediye düğmeye bastı, çay fiyatları etkilenecek

15 Eylül 2024 14:59 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 14:59

Sivas Belediyesi emekli vatandaşların uğrak mekanı olan Tarihi Kent Meydan Çay Evi için karar aldı. Emekli vatandaşlar alınan özelleştirme kararı sonrası tepkilerini dile getirdi. Şu an 10 TL olan çay fiyatlarının artacağı düşünülüyor.

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Sivas Belediyesi emekli vatandaşların tepkisine yol açan bir karar aldı. Emekli vatandaşların buluşma noktası olan Tarihi Kent Meydan Çay Evi zarar ediyor gerekçesiyle kiraya verilmek istendi.

Seçimden önce de Sivas'ta emeklilere 2 bin lira ödeyeceğini söyleyen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un çay evini 5 yıllığına kiraya vermek istemesi ise vatandaşlarca tepkiyle karşılandı.

Vatandaşlar buranın özelleştirilmesi dâhilinde fiyatların artacağını söyledi.

EMEKLİLER KÖTÜ ETKİLENECEK

Belediye adına halka hizmet ettirilmesinin daha uygun olacağını belirten Muhittin Kar, “Özelleşen yerleri görüyoruz fiyatlar artıyor, vatandaşlar mağdur oluyor. Bence özelleştirilmemeli. Emekliler kötü etkilenecek. Geldikleri bir yer burasıydı artık burada olmayacak. Artık gelseler de açık alanda oturacaklar. Belediyenin imkânları halka hizmet için olmalı. Kar ikinci planda olmalı. Bu nedenle bu tesisleri kapatmak özelleştirmek yerine vatandaşın yanında olmak adına bu tip yerleri daha da artırmaları lazım” dedi.

ÇAY ŞU AN 10 TL

Sivas'ın insanına yazık olduğu belirten Orhan Çiftçi, “Yazık yani olmaması gerekir. Diğer belediyelere bakıyoruz emekli için vatandaş için ellerinden geleni yapıyorlar ama maalesef Sivas'ın hali bu herhalde. Şu an burada çay 10 lira fakat özelleşirse fiyatlar daha farklı olur. İnsanlar bir bardak çay içebilmek için zorlanıyorlar. Zaten Sivas'ta vatandaşın yararlanabileceği çeşitli alanlar yok. Burayı da kapatırlarsa insanlar ne yapar bilemiyorum artık. Gelip bakın burada hep emekli var. İnsanlar bir nefes almak istiyor. Gelip sosyalleşmek istiyor. Sivas'ın insanına yazık” şeklinde konuştu.