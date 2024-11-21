Emekli ve engelli vatandaşlara müjde: Ödediğiniz vergiyi geri alabilirsiniz! Ödeme süresi gelmeden acele edin

21 Kasım 2024 11:19 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 11:42

Her yıl mayıs ve kasım aylarında emlak vergisi ödeniyor. 2024 yılı emlak, arsa ve iş yerlerine ait emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisinin 2. taksitine dair borçların ödemelerinin 30 Kasım 2024 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Ancak bazı vatandaşlar Emlak Vergisi Kanunu'na göre bu vergiden muaf tutulabilir. Bu vatandaşların başında emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri yer alıyor. İşte emlak vergisinden muaf olanların yapması gerekenler.

Vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım. Mükelleflerin ödemelerini bu tarihe kadar yapması gerekiyor. Binadan arsaya kadar ödenen bu vergi belediyeler tarafından tahsis ediliyor. Ancak evi olan bazı kişiler bu vergiyi ödemek zorunda değil. Bu vergiden kimlerin muaf olabileceği ve muaf olmak için nelerin yapılması gerektiği ise sık sık araştırılıyor. İşte emlak vergisinden muaf olanlar.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLABİLİRSİNİZ

Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere yılda iki kere mülk sahibi olanlar emlak vergisi ödemek zorunda. Son ödeme tarihi ise 30 Kasım 2024. Ancak, Emlak Vergisi Kanunu'na göre, bazı vatandaşlar bu vergiden muaf olabiliyorken ayrıca ödeme yaptıysa parasını geri alabiliyor.

Emlak vergisinden muaf olmak aslında emlak vergisinin sıfır oranlı olarak uygulanması demek oluyor. Bu muafiyet ise sadece konut için geçerli oluyor.

Eğer bu zamana kadar muafiyet hakkınız olduğunu bilmeden ödeme yaptıysanız, ödediğiniz vergiyi geri alabilirsiniz.

EMLAK VERGİSİ GERİYE DÖNÜK ALMAK İÇİN NE YAPILIR?

Verginin ödenmesinin üzerinden 5 yıl geçmesi durumunda emlak vergisi iadesi gerçekleşmez. Emlak vergisi geriye dönük 5 yıl iadesi dilekçesi yazılar taşınmazın ikamet adresindeki sorumlu belediyeye başvuru yapılmalıdır.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Emlak vergisinden muaf olanlar vatandaşlar şöyle;

Emekliler

Hiçbir geliri olmayanlar

Engelliler

Gaziler

Şehitlerin dul ve yetimleri

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇALIŞAN EMLAK VERGİSİ ÖDER Mİ?

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden vatandaşlar emlak vergisini tam bir şekilde ödemek zorunda.

EMLAK VERGİSİNDE MUAFİYET ŞARTLARI

Emlak vergisinden muaf olabilmek için;

Konutun Türkiye sınırları içerisinde bulunması,

200 metrekareyi aşmaması,

Sadece tek bir konuta sahip olunması gerek.

Bir evi bulunan ve bunu kiraya veren, kendisi de kirada oturan emeklilerinin vergi muafiyeti hakkı saklı olur. Eşlerin her ikisi adına konut bulunması birinde oturup diğerini de kiraya verilmemesi durumunda vergi muafiyeti hakkı yine uygulanır.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLDUĞUMU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

E-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra E-Hizmetler bölümüne tıklamanız gereklidir. E-Hizmetler bölümüne giriş yaptıktan sonra "Gelir İdaresi Başkanlığı" bölümüne tıklayın ve burada karşınıza gelecek alt hizmetlerden "Vergi Borcu Sorgulama" ibaresini seçerek işleminizi yapabilirsiniz.