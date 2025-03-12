Emekli ve memur için refah payı ve eşitleme yolda! İsa Karakaş müjdeyi verdi

Temmuz ayında emeklilere refah payı beklentisi yükseldi. Emeklilik ikramiyesine yapılanzam ve memur-işçi sendikalarının talepleri bu beklentiyi artırdı. Enflasyon verilerine göre maaş zamları da hedef enflasyonun üzerinde bekleniyor. Ankara'dan gelişmeleri yakından takip eden SGK Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve emekliye müjdeyi verdi.

SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri, banka sandıkları ve diğer sandık emeklilerine temmuz ayında refah payı verilip verilmeyeceği merak konusu. Özellikle emeklilik ikramiyesi artışı ve kamu işçileriyle yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri gündemde. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Temmuz ayında emekliler ve memurlar için ek iyileştirmeler yapılması kuvvetle muhtemel" diyerek konuyla ilgili Ankara'daki havayı paylaştı.

EMEKLİLİK İKRAMİYESİ 4 BİN TL’Yİ AŞTI

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

Ekonomi yönetiminin kırmızı çizgisi olarak belirlenen %24 hedef enflasyon sınırına rağmen emeklilik ikramiyesine yapılan zam %30-33,5 oranlarına ulaştı. Emeklilerin tepkileri, milletvekilleri ve parti teşkilatları nezdinde etkili oldu. Sonuç olarak ikramiye 4.000 TL olarak belirlendi.

TEMMUZ AYINDA EMEKLİLERE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Bu artış, ekonomi yönetiminin hedef enflasyon çizgisinin esnetildiğini gösteriyor. Bu durum, temmuz ayında emekli maaşlarına ek refah payı eklenebileceği yönünde bir sinyal.

MEMUR VE İŞÇİ SENDİKALARININ TALEPLERİ

2026-2027 yılları için işçi sendikaları (Hak-İş, Türk-İş) toplu sözleşme masasına güçlü taleplerle oturacak. Memurlar için de toplu sözleşme süreci başlayacak ancak grev hakları olmadığı için güçlü bir yaptırım beklenmiyor. Eğer işçi sendikalarının talepleri yüksek kabul görürse, bu durum memurlar ve emekliler için de olumlu bir işaret olabilir.

Enflasyon verileri ve maaş zamları güncel olarak şöyle;

Ocak 2024 enflasyonu: %5,03

Şubat 2024 enflasyonu: %2,27 (düşüş gösterdi)

Mart-Haziran verileri eklendiğinde bu rakamın daha da artması bekleniyor.

Bugün itibarıyla:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı: %7,42

Memur emeklileri için zam oranı: %6,41 zam almaya hak kazandı.

EŞİTLEME GELECEK Mİ?

Eğer refah payı eklenirse, bu zam oranlarının yükselmesi mümkün. Ayrıca, memur emeklilerinin SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle eşitlenmesi de gündeme gelebilir. Ankara’daki gelişmeler, hükümetin ekonomi yönetiminde daha esnek bir politika izlediğini gösteriyor.

Önümüzdeki süreçte:

SSK, Bağ-Kur, memur emeklilerine ek refah payı gelebilir.

Memur emeklileri ile diğer emekliler arasındaki maaş farkı giderilebilir.

Temmuz zammı hedef enflasyonun üzerinde gerçekleşebilir.

Temmuz ayında emekliler ve memurlar için ek iyileştirmeler yapılması kuvvetle muhtemel. Gelişmeleri takip etmeye ve aktarmaya devam edeceğiz."