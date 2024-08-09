Emekli ve memur maaş zammı 2025 hesabı! 4 farklı senaryo masada: SSK ve Bağkur emekli maaşı için rakamlar belli oldu

09 Ağustos 2024 10:07 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 10:11

Emekli maaş hesabı sil baştan! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için yeni uygulama yolda: İşte milyonları ilgilendiren detaylar

Emekli maaş hesabı sil baştan! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için yeni uygulama yolda: İşte milyonları ilgilendiren detaylar

Ekonomi yönetimi enflasyon tahminlerini tutturmak için çalışmalarını sürdürürken milyonlarca emekli ve memur Ocak 2025 maaşını hesaplamaya başladı. Merkez Bankası enflasyon tahminleri 2024, 2025 ve 2026 yılı için belli oldu.

Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi ocak ayında yapılacak zammı merak etmeye başladı. Memur maaşları enflasyon farkıyla beraber toplu sözleşme zammıyla hesaplanacak. Emekli ve memur maaş zammı 2025 hesabı belli oldu.

3 YILLIK TÜFE TAHMİNİ BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayından 7 aylık enflasyon farkını yüzde 28,76 olarak açıkladı. Dün yapılan enflasyon sunumunda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 38, 2025 enflasyonunu yüzde 14 2026 için ise yüzde 9 olarak açıkladı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ise yaptığı açıklamada enflasyon tahmininin neye işaret ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Tahmin ile ara hedef ayrıştırmasını iyi yapmak lazım. Biz nokta atış yapmıyoruz. Tahminlerimizde şunu kullanıyoruz. Bir orta nokta üzerinden tanımlanmış olan tahmin aralığı üzerinden yürüyoruz. O aralıkta kaldığımız sürece ‘tamamız’ diyoruz ama orta noktayı zorluyoruz. Gidemeyebiliriz ama orta noktayı zorlayarak bandın içinde kalıyoruz zaten.”

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ HESABI

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, kesim zam oranı 3 Ocak 2025 tarihinde belli olacak. Merkez Bankası tahminlerinin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak zam tahminleri belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur maaşlarına ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 19,31 zam yapıldı. Memurlara yapılan zammın içinde temmuz ayı toplu sözleşme zammı da bulunuyor.

Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 10’u aşarsa, memura önce buradan doğan fark verilecek, üzerine de 2025 yılı için daha önce toplu sözleşme ile belirlenmiş olan yüzde oranındaki zam ilave edilecek.

Eğer yıl sonunda enflasyon yüzde 34 çıkarsa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 10’un altında kalacak. Bu nedenle enflasyon farkı uygulanmayacak. Bunun yerine yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.

Öte yandan enflasyonun yüzde 38 olduğu senaryoda enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 6,62 oranında zam maaşlara yansıyacak.

2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 42 olması halinde memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 9,71 zam gelecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ARALIĞI BELLİ OLDU

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emekli maaş hesabı şu şekilde olacak:

Yıl sonu enflasyonu yüzde 34 olursa maaş zammı yüzde 7,43 oranında olacak. Enflasyon yüzde 38 olursa maaş zammı yüzde 10,64; enflasyon yüzde 42 olursa maaş zammı yüzde 13,85 olacak.