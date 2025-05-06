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 | İrem Çınar

Emekli ve memur zammı için kritik ipucu! Maaş hesabında rakamlar netleşiyor: İşte taban maaş hesaplaması

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, emekli ve memurların ilk 4 aya ait maaş artışları netleşti. Şimdi gözler Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Bu iki ayın verileriyle birlikte 6 aylık zam oranı kesinleşecek ve maaşlara yansıyacak. Peki, emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 09:42

Milyonlarca emekli ve memur için yılın ikinci maaş artışına sadece iki ay kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, Temmuz ayında yapılacak zamla ilgili kritik gösterge olan 4 aylık enflasyon oranı da netleşmiş oldu.

GÖZLER MAYIS VE HAZİRAN ENFLASYON VERİLERİNDE

TÜİK verilerine göre, Nisan ayında enflasyon yüzde 3 olarak açıklandı. Bu oranla birlikte Ocak-Nisan dönemini kapsayan 4 aylık enflasyon yüzde 13,36’ya ulaştı. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammın, şimdiden yüzde 13,36 olduğu anlamına geliyor.

Emekli ve memur zammı için kritik ipucu! Maaş hesabında rakamlar netleşiyor: İşte taban maaş hesaplaması

Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme gereği, 4 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 6,94 olarak belirlendi. Bu fark, yüzde 5’lik toplu sözleşme zammıyla birleşince, toplam artış oranı yüzde 12,29 oldu. Şimdi gözler Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık kesin zam oranı belli olacak ve hem emekliler hem de memurların maaşlarına yapılacak artış resmiyet kazanacak.

4 AYLIK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HESABI

Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, mevcut 4 aylık verilere göre taban maaşlar yeniden hesaplandı. Bu maaşlar, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranlarının eklenmesiyle birlikte Temmuz ayında daha da artacak. Buna göre 4 aylık enflasyona göre taban maaşlar şöyle gerçekleşti:

Emekli ve memur zammı için kritik ipucu! Maaş hesabında rakamlar netleşiyor: İşte taban maaş hesaplaması

MEMUR

Mevcut maaş: 43.726,00 TL
% 12.29 zamlı maaş: 49.099,93 TL

MEMUR EMEKLİSİ

Mevcut maaş: 19.617,77 TL
% 12.29 zamlı maaş: 22.028,79 TL

SSK- BAĞKUR EMEKLİSİ

Mevcut maaş: 14.469 TL
% 13.36 zamlı maaş: 16.402, 05 TL

Emekli ve memur zammı için kritik ipucu! Maaş hesabında rakamlar netleşiyor: İşte taban maaş hesaplaması

MEMUR MAAŞLARI DA DEĞİŞTİ

4 aylık enflasyon rakamının yüzde 13.36 çıkmasından sonra memurlar ve memur emeklilerinin farkı yüzde 6.94 4 aylık artışları da yüzde 12.29 oldu. Buna göre hem emekli memurların hem de memurların maaşları değişti. 4 aylık artış ile yeni maaşlar hesaplandı. Bu maaşlara eke aylık enflasyon verisi daha eklenerek artırılacak. Kesin rakamlar Temmuz ayında belli olacak. Ancak kesinleşen 4 aylık yeni maaşlar şöyle oldu:

Emekli ve memur zammı için kritik ipucu! Maaş hesabında rakamlar netleşiyor: İşte taban maaş hesaplaması

MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üniv. mez) 1/4 Mevcut maaş: 66.358 % 12.29 zamlı maaş: 74.513,40
Memur (Üniv. mez.) 9/1 Mevcut maaş: 45.555 % 12.29 zamlı maaş: 51.153,71
Uzman öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 58.663 % 12.29 zamlı maaş: 65.872,68
Öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 52.935 % 12.29 zamlı maaş: 59.440,71
Başkomiser 3/1 Mevcut maaş: 64.481 % 12.29 zamlı maaş: 72.405,71
Polis memuru 8/1 Mevcut maaş: 58.938 % 12.29 zamlı maaş: 66.181,48
Uzman doktor 1/4 Mevcut maaş: 109.154 % 12.29 zamlı maaş: 122.569,03
Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1 Mevcut maaş: 53.465 % 12.29 zamlı maaş: 60.035,85
Mühendis 1/4 Mevcut maaş: 67.691 % 12.29 zamlı maaş: 76.010,22
Teknisyen (lise mez.) 11/1 Mevcut maaş: 47.224 % 12.29 zamlı maaş: 53.027,83
Profesör 1/4 Mevcut maaş: 96.374 % 12.29 zamlı maaş: 108.218,36
Araştırma görevlisi 7/1 Mevcut maaş: 63.877 % 12.29 zamlı maaş: 71.727,48
Vaiz 1/4 Mevcut maaş: 55.332 % 12.29 zamlı maaş: 62.132,30
Avukat 1/4 Mevcut maaş: 63.637 % 12.29 zamlı maaş: 71.457,99

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

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Sıkça Sorulan Sorular

4 aylık enflasyon farkı kaç oldu?
4 aylık enflasyon yüzde 13,36’ya ulaştı. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammın, şimdiden yüzde 13,36 olduğu anlamına geliyor.
ETİKETLER
#Tüİk Verileri
#Emekli Maaş Zammı
#Memur Maaş Zammı
#Nisan Ayı Enflasyon
#Ekonomi
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