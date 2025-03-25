Emekli ve memur zammı için kritik ipucu: Mart ayı enflasyon tahmini açıklandı: İşte 3 aylık farkta ilk hesaplama

Emekli ve memur maaşlarını etkileyecek enflasyon rakamları için beklenti anketleri tamamlanıyor. Mart ayı enflasyon verilerinde düşüş öngörülürken, yılın ilk üç ayına ait enflasyon farkı hesaplamaları da netleşmeye başladı. Peki, memurlar için 3 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? İşte milyonların merak ettiği emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili güncel hesaplamalar…

Mart ayına ilişkin enflasyon beklentileri netleşmeye başladı. Finansal Kurumlar Birliği (FKB), İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği FKB-EGE mart ayı bültenini yayımladı. Bu bültene göre, FKB-EGE endeksi şubat ayında bir önceki aya kıyasla 2,78 puan artarak 100,68 puana yükseldi. Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) gerçekleştirdiği Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi’ne göre mart ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47 olarak öngörüldü.

Anket sonuçları incelendiğinde, mart ayı enflasyon beklentisinin şubat ayına göre 0,67 puan azalarak yüzde 2,47’ye gerilediği görüldü. 2025 ve 2026 yılı sonu beklentilerinde ise kayda değer bir değişiklik yaşanmadı. Orta ve uzun vadeli enflasyon tahminlerine bakıldığında, mevcut para politikası duruşunun enflasyon beklentilerine etkisinin sürdüğü gözlemlendi.

MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın 3’ünde enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Bu doğrultuda, Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00’da açıklanacak.

ÜÇ AYLIK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESABI

2025 yılı Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03, Şubat ayında ise yüzde 2,27 olarak gerçekleşmişti. İlk iki ayın toplam enflasyonu yüzde 7,31 olarak hesaplanmıştı. Mart ayı için öngörülen yüzde 2,47’lik artış ile birlikte üç aylık enflasyonun yüzde 10,07’ye ulaşması bekleniyor. Bu doğrultuda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,07 oranında bir zam öngörülüyor. Memur ve memur emeklileri içinse yüzde 9,04’lük bir artış hesaplandı.

MEMUR-SEN’DEN ZAM TALEBİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde birçok ünvan için zam teklifinde bulunduklarını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu artışlara mesafeli yaklaştığını ifade etti.



Yalçın, kanun teklifiyle belirli memur gruplarına yapılması planlanan zamların sosyal taraflarla istişare edilmeden gerçekleştirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Zammın tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde uygulanmasını talep ediyoruz. Zam beklentisi içindeki tüm ünvanlar dikkate alınmalı, kademeli ve adil bir artış sağlanmalıdır" dedi.