Emekli ve memur zammı ortaya çıktı! 5 aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından açıklandı: İşte kalem kalem yeni maaşlar

03 Aralık 2024 10:15 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 13:55

TÜİK, tüm vatandaşların merakla beklediği kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklandı. Zam artış oranlarında beşinci önemli veri olan kasım ayı enflasyonu belli oldu. Bu oranlar birlikte memur ve emekli zammında tablo da belirlendi. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve memurların cebine girecek zam oranı hesaplandı. İşte 5 aylık enflasyon farkı ve ocak ayı maaş zamları

Memur​ ve emekli​ zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon​ farkı ortaya çıktı. TÜİK​ yılın ikinci yarısında maaş zamları için belirleyici olan beşinci önemli veriyi, kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Memur, Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı enflasyon farkı​ da bu veriyle birlikte hesaplanmaya başlandı. Artık maaş zammında tablo daha da netleşti. İşte 4A, 4B, 4C memur emekli maaşı zammı enflasyon farkı.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini 3 Aralık'ta saat 10.00'da açıkladı. Kasım ayı enflasyon verileriyle 5 aylık enflasyon farkı belirlenmiş oldu. SSK 2000 öncesi ve sonrası, Bağ-Kur esnaf ve tarım emeklisi için dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin kasım ayından beklentisi 1,98 enflasyon oranıydı.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için hak ettikleri zam şöyle kümülatif olmuştu;

Temmuz ayı için yüzde 3.23,

Ağustos ayı için yüzde 2,47,

Eylül ayı için yüzde 2,97,

Ekim ayı için yüzde 2.88

Bağ-kur ve SSK emekli maaşı 4 aylık enflasyon farkı toplamda 12,03 olmuştu.

Memur ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 7.99'luk zammı cebine koymuştu.

5 AYLIK ENFLASYON VERİSİ ORTAYA ÇIKTI

Bu 4 verinin ardından kasım ayı enflasyon farkı ile 5. veri de geldi. Memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

İşte 5 aylık enflasyon oranları ile yeni zam tablosu:

5 aylık enflasyon: Yüzde 14,57

Yüzde 14,57 SSK ve Bağ-Kur 5 aylık zammı: Yüzde 14,57

Yüzde 14,57 Memur zammı : Yüzde 6

: Yüzde 6 Memur 5 aylık enflasyon farkı: Yüzde 4,15

Yüzde 4,15 Memur ve memur emeklisi 5 aylık zammı: Yüzde 10,4

5 aylık enflasyon farkı memur ve emekli zammında belirleyici olacak.

GÖZLER ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARINDA

Ocak 2025'teki maaşlara yapılacak zam her ay açıklanan aylık enflasyonu oranına göre birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan ayların (aralık) enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek zam belli olacak. Aralık ayı enflasyon farkı verileri için geri sayım başladı. Aralık ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

MEMUR BAĞ-KUR VE SSK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam gelecek. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak alacak. Ancak bu veriler hükümetin maaş artışı politikalarını etkileyebilir. Kesin oranlar aralık ayının ardından netleşecek.