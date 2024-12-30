En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memur zammı ortaya çıktı! İşte en net maaş hesaplama tablosu

30 Aralık 2024 10:12 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:40

Yılın ilk ayı olan ocak ayına geldiğimiz zaman tüm emekli ve memur maaşları güncellenecek. 2024 yılında net asgari ücret 700 lira asgari ücret desteği ile birlikte 17 bin 2 lira olmuştu. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Asgari ücret zam oranının belirlenmesinin ardından şimdi gözler emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlarca SSK, Bağkur ve memur emeklisi yeni yılda kendilerine uygulanacak zam oranını merak ediyor. İşte, 4A,4B,4C emekli zam oranı ile en düşük emekli maaşı hesaplama!

SSK​, Bağkur​, memur​ ve memur emeklileri için uygulanacak zam beklentisi şekillenmeye başladı. Geriye açıklanacak olan sadece aralık ayı enflasyon​ rakamı kaldı. Merkez Bankası beklenti anketine göre emekli zam hesaplama tablosu şekillendi. Milyonlarca 4A,4B,4C emeklilerinin gözü yeni yılda 3 Ocakta açıklanacak enflasyon oranında. Zam oranları için geri sayım başladı. Memur ve emekli aylıklarını direkt belirleyecek olan parametre 6 aylık enflasyon verisi. İşte enflasyon beklentilerine göre oranlar.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN EN NET ORAN GELDİ

Memur ve emeklinin maaş zam oranları kulislerde yankılanmaya başladı. Sadece günler günler sonra SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'na tabi kişilerin zam oranı netleşecek. Bu oranın yüzde 16-18 oranında olması bekleniyor.

5 AYLIK SSK BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI ZAM ORANLARI

Aylık enflasyon 5 aylık sırasıyla;

Temmuz ayında 3,23,

Ağustos ayında 2,7,

Eylül ayında 2,97,

Ekim ayında 2,88,

Kasım ayında ise 2,24 oldu.

Geriye ise net zam oranlarının netleşmesi için sadece aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.

İlk beş aylık enflasyon hesabına göre SSK ve BAĞKUR emeklisine yansıyacak zam oranı yüzde 14.57 oldu. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 6'lık toplu sözleşmeden kaynaklanan zamla birlikte yüzde 10.41 olarak gerçekleşti. Bu oranlar kesin olarak memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağkurluların cebine giren zam oranları oldu.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM HESABI

Sabah'ın derlediği bilgilere göre, Merkez Bankası'nın son anketinde;

Aralık enflasyonu 1.72 olacağı beklentisi var. Bu oran gerçekleşirse 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16.54 olacak.

Aralık ayı enflasyonu yüzde 2 olursa son 6 aylık enflasyon yüzde 16.86 olacak. Memur ve memur emeklisinin aylıklarına yansıyacak fark ise yüzde 6.24 olarak şekillenecek.

Enflasyon yüzde 2,5 olarak gelirse 6 aylık enflasyon yüzde 17.43'e, enflasyon farkı da yüzde 6.76 olacak.

MEMUR VE EMEKLİ SANDIĞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin zammında toplu sözleşme devreye giriyor. Memur ve memur emeklileri 2024 yılının ilk 6 ayı için toplu sözleşmeden yüzde 10'luk zammı almıştı. Yılın ikinci yarısı için de toplu sözleşmeden elde edecekleri zam oranı ise yüzde 6 olacak.

Enflasyon beklentileri ışığında memur ve memur emeklileri için yıl sonundaki enflasyon farkının yüzde 5.95 olması bekleniyor. Böylece bu kesimin toplam zam oranı yüzde 12.52 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Yüzde 12.52 oranına göre,

En düşük memur maaşı 39 bin 177 TL'den 44 bin 121 TL'ye yükselecek.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI

Temmuz ayında 17 bin 587 TL olan en düşük emekli memur maaşı ise 19 bin 697 TL olacak.

SSK VE BAĞKUR'LUYA YÜZDE 16-18 HESABI

Asgari ücret açıklanmadan önce kulislerde yüzde 16-18 arasında seyreden emekli zammına ilişkin beklentilerin refah payı ile birlikte yüzde 20'ye tamamlanması bekleniyordu. Ancak düşük gelen asgari ücretin ardından beklentiler değişti. 2025 yılı zam oranlarında refah payı verilmesi şu an için beklenmiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı, 12 bin 500 liraya tamamlanmış durumda. En düşük emekli maaşları ancak yeni kanun düzenlemesi ile artabilir. Kulislerde yüzde 30'luk asgari ücret zammı ve son altı aylık enflasyon oranı dikkate alınarak belirlenecek tutarın 14-15 bin TL bandında olacağı konuşuluyor. Ancak uzman görüşleri farklılaştı.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş;

"En düşük emekli maaşı 12.500 lira. Bu rakamın da yasal düzenleme ile güncellenmesi bekleniyor. Bu rakam en fazla 15.000 liraya kadar çıkarılabilir ancak yine asgari ücretteki emareyi göz önünde bulundurduğumuz zaman 15.000 olmasının da bugün itibariyle zor olduğunu söyleyebiliriz. Benim beklentim 13.500 ile 14.000 civarında." açıklamasında bulundu.

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş;

“Şu anda yeni yapılacak zam oranlarıyla bile 12 bin 500 liranın altında kök maaşı olan emekliler olacak. Bunun için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liradan 15 bin liraya yükseleceğini düşünüyorum.” dedi.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz;

"Mutlaka bir müdahale yapılacaktır diye öngörülüyor. Bakıldığı zaman halen 8.000 lira civarında kök aylığı olan emekliler mevcuttur. Muhtemel olarak 12.500 liralık taban aylık 14.600 lira ile 15.000 lira arasında bir rakama getirilecektir" ifadelerini kullandı.