Emekli ve memur zammı şekillendi! İşte OVP ışığında Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur yeni zamlı maaşları

10 Eylül 2024 09:31 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:26

En düşük emekli ve memur maaşı zamlı tutarı ortaya çıktı. Memur ve emeklinin alacağı zam miktarı son açıklanan OVP ile yeniden hesaplandı. Merakla beklenen emekli ve memur zammı için son tablo ortaya çıktı. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü 2025 yılı zam oranına çevrildi. Orta Vadeli Program'da tahmin edilen enflasyon ile birlikte işte zamlı en düşük emekli ve memur maaşı tutarları.

Asgari ücret 2025 zammı ortaya çıktı: Çalışanlar ilk kez bu rakamı duydu! OVP ile sil baştan hesaplama

Asgari ücret 2025 zammı ortaya çıktı: Çalışanlar ilk kez bu rakamı duydu! OVP ile sil baştan hesaplama

Emekli ve memur zammı için yıl başına çevrildi. Yeni açıklanan OVP ile tüm hesaplar değişti. Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri son tabloyu ortaya çıkardı. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ve memurlara yapılacak zam oranı hesaplandı.

EN YENİ MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI

Güncellenmiş Orta Vadeli Program ile enflasyon hesaplamaları sil baştan değişti. Temmuz ayında memurlar maaşlarına yüzde 19.31 oranında zam aldı. Yeni zam oranı için gözler 2025 yılının başına çevrildi.

OVP ile artış oranları belli oldu. 2025 Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın hesaplanmasında enflasyon baz alınacak.

Ekonominin 3 yıllık yol haritası yeni OVP geçtiğimiz günlerde açıklandı. 2024 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e revize edildi. Buna göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 13,44 olacak.

Temmuz ayında memur maaşları yüzde 19.31 oranında artmıştı. Ocak ayında memur maaşları için enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 9.31 oranında zam bekleniyor.

Bu oran gerçekleşirse en düşük memur maaşı şu anki 39 bin 205 liradan, yüzde 9.31 oranında artışla 42 bin 855 liraya çıkabilir.

EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAMLAR BELLİ OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında aylıklarına yüzde 24.73 zam aldı.

Ocak ayında ise 6 aylık enflasyon oranının yüzde 13.44 olması bekleniyor. Emekli maaşlarına aynı oranda zam bekleniyor.

Ocak 2025’te SSK ve Bağ-kur emeklisine yüzde 13.44,memur ve memur emeklisine ise yüzde 9.31 zam gelecek.

En düşük emekli maaşına yüzde 13.44 oranında zam gelirse yeni en düşük emekli maaşı 14.180 TL olacak.

Maaş hesaplamaları son açıklanan OVP enflasyon tahminlerine göre yapıldı. Ancak 6 aylık enflasyon 3 Ocak 2025 tarihinde belli olacak.