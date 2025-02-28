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 | İrem Çınar

Emekli ve memur zammına ince ayar! Alınan karar sonrası maaşlar sil baştan

23 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmetlerindeki katılım payı ücretlerini düşürdü. Bu adım, enflasyon beklentilerinde değişikliğe yol açarken, eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara’ya göre şubat ayı enflasyonunu 1 puan aşağı çekecek. Böylece, emekli ve memur maaş zamları da aynı oranda gerilemiş olacak.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 16:19

Ekonomi yönetimi, ocak ayında muayene katılım paylarına yaptığı yüksek oranlı zamla kamuoyunun tepkisini çekerken, ekonomistlerden de enflasyonu tetikleyebileceği yönünde uyarılar almıştı. Ancak 23 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı sağlık hizmetlerinde ücretleri düşürerek bu alandaki düzenlemeyi yeniden şekillendirdi. Bu adım, enflasyon beklentilerini de doğrudan etkiledi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ DÜŞTÜ, FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eski Başekonomisti Hakan Kara, yapılan değişikliğin ekonomik yansımalarına dikkat çekerek, "Yeni düzenleme sonrası şubat ayı enflasyon tahminleri yüzde 4 seviyesinden yüzde 3 civarına geriledi. Böylece mart ayında faiz indirimi kesinleşmiş oldu" ifadelerini kullandı.

TCMB, 2025 yılı itibarıyla Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının sayısını 12’den 8’e düşürdüğünü açıklamıştı. Şubat enflasyonunun beklenenden düşük gerçekleşmesi durumunda, mart ayındaki PPK toplantısında faiz indirimi yönünde bir adım atılacağına dair beklentiler güçlendi.

EMEKLİ VE MEMURLARIN ZAM ORANI ETKİLENECEK

Muayene katılım paylarına yönelik yapılan bu düzenleme, sadece enflasyon tahminlerini değil, emekli ve memurların temmuz ayında alacağı enflasyon farkını da doğrudan etkileyecek. Yılın ilk altı ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon oranlarının toplamı, memur ve emeklilere yapılacak zam farkının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Yeni düzenlemenin, temmuz ayında yapılacak maaş artışlarında nasıl bir değişiklik yapacağı ise önümüzdeki aylarda netleşecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Memur emeklileri Ocak 2025'te ne kadar zam alacak?
2025 Ocak ayında memur ve memur emeklisi %11,54, SSK BAĞKUR emeklisi ise %15,75 zam aldı.
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