Emekli ve memura Temmuz'da yapılacak zam belli oldu! SGK uzmanı Bağ-kur, SSK ve memur maaşları için tahmini oran verdi

06 Haziran 2024 21:52 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 21:53

Türkiye genelinde emekli maaşı ve memur maaşı için Temmuz ayı merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Yıllık bazda yüzde 75,45 ile tarihi zirve yapan enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 arttı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için 5 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 22,72’ye dayandı.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı ve yüzde 6.72’lik 5 aylık memur enflasyon farkı ile yüzde 17,4’lük zammın kapısını açtı. Ocak ayında zam oranlarının yüzde 50’yi bulması sonrası 3 Temmuz Haziran ayı enflasyonunun duyurulması ile beraber 16 milyon emekli, 4 milyon memur refah payı ve seyyanen zam olmadan yeni maaş zamlarını öğrenecek.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca memur ve emeklinin en çok merak ettiği konuya ilişkin Mynet'e açıklama yaptı.

Özgür Erdursun şu açıklamaları yaptı:

“5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur’lular yüzde 22,72’lik zammı hak etmiş durumda” diyen Erdursun, “6 aylık enflasyon ise 3 Temmuz’da açıklanacak. Bu tarihte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ve devlet memurlarının enflasyon farkı belli olacak. Haziran’da yüzde 3 gibi bir enflasyon çıkarsa şayet SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oranı yaklaşık yüzde 26 olacak” ifadelerini kullanarak 6 aylık enflasyon için tahminini paylaştı. Devlet memurlarında durumun biraz daha farklı olduğuna dikkat çeken Erdursun, “Toplu sözleşme zammı ile memur ve memur emekli zammı yaklaşık yüzde 21 olacak. 2024 Ocak ayında memurların zam oranı daha yüksekti. Temmuz ayında daha düşük olacak. Bir önceki dönem SSK ve Bağ-Kur emekli zammı memur emekli zammına eşitlenmişti. Şimdi bu durum tersine dönebilir. Memur emeklilerinin maaş artış oranı SSK ve Bağ-Kur emekli zammına eşitlenebilir.”

SSK VE BAĞ-KUR’DA 8 BİN TL KÖK MAAŞ TEHLİKESİ

Eşitleme sonrası tüm emeklilerin maaşlarına yüzde 4 refah payı da eklenerek yeni zamların belirlenebileceğinin altını çizen Özgür Erdursun, emekli aylıklarındaki 8 bin liralık sınıra dikkat çekti.

3 milyondan fazla kişinin emekli maaşının 10 bin TL’ye tamamlandığını dile getiren Erdursun, en düşük emekli maaşında artış olmadığı takdirde bu rakamın altında emekli kök aylığı alanların yine 10 bin TL maaş almaya devam edeceğine dikkat çekti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük emekli maaşı için hespa yapan Erdursun, yüzde 26’lık enflasyon kadar en düşük emekli maaşının da artması gerektiğini söyledi. Erdursun, hatta refah payı ile yüzde 30’luk artış olması durumunda rakamın 13 bin TL seviyelerine gelebileceğini söyledi.

4 PUANLIK REFAH PAYI SÖYLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasındaki sözlerini hatırlatan Erdursun, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini ‘Emekliler için yapacağımızı yaptık. Başka bir şey beklemeyin’ gibi anladık. Çünkü ‘En düşük emekli aylığında net yüzde 82 artışa gittik’ dedi. Bu durumda da sadece enflasyon oranında artış yapabilirler. Bunu 4 puanlık refah payı ile sadece destekleyebilirler. Ama yüzde 30 zam da emeklilerin aylıklarında çok bir şey değiştirmeyecek” diye konuştu.

MEMURA SADECE ENFLASYON FARKI

Memur maaşlarının 33 bin TL seviyelerinde olduğunu anımsatan Özgür Erdursun, “Çalışan memurlara da yüzde 21 gibi bir enflasyon farkı çıkacak. Bunun dışında başka bir şey de olmayacak” dedi.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI (5 AYLIK KESİNLEŞEN RAKAM)

Memur: 32.860 liradan - 38.577 liraya,

Bekar memur: 30.372 liradan - 35.656 liraya,

Memur emeklisi: 14.740 liradan - 17.304 liraya yükseldi.

Temmuz ayında yüzde 20,02’lik artış sonrası en düşük memur maaşının 39.438 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor. Ortalama memur maaşları da Temmuz'da 44.000 – 44.500 TL seviyesine yükselecek. Bekar bir memurun şu an aldığı 30.372 liralık maaşı da 6 ayın sonunda 36.452 lira olacak. En düşük memur emekli maaşının da 17.690 TL’yi bulması bekleniyor.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞINDA YENİ RAKAMLAR

Yüzde 22,72'lik artış ile yeni maaşlar şöyle oldu:

• Bağ-Kur (Esnaf): 10.178 TL -12.490 TL

• Bağ-Kur (Tarım): 8.089 TL - 9.927 TL

• SSK (2000 öncesi): 11.367 TL - 13.949 TL

• SSK (2000 sonrası): 7.047 TL - 8.648 TL

Not: 10.000 liranın altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI TAHMİNİ

(OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,02)

• ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 TL - 58.106 TL

• MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 TL - 41.067 TL

• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 TL - 52.888 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 TL - 47.723 TL

• BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 TL - 58.419 TL

• POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 TL - 52.865 TL

• UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 TL - 66.567 TL

• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 TL - 47.340 TL

• MÜHENDİS 1/4 - 49.415 TL - 59.307 TL

• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 TL - 42.140 TL

• PROFESÖR 1/4 - 71.806 TL - 86.181 TL

• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 TL - 56.873 TL

• VAİZ 1/4 - 41.205 TL - 49.454 TL

• AVUKAT 1/4 - 47.087 TL - 56.513 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ TAHMİNİ

(OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,02)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL - 64.316 TL

• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL - 56.926 TL

• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL - 22.339 TL

• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL - 17.489 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL - 37.505 TL

• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL - 26.525 TL

• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL - 19.044 TL

• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL - 39.151 TL

• PROFESÖR 1/4 38.324 TL - 45.989 TL

• İMAM HATİP 22.076 TL - 26.491 TL

• AVUKAT 1/4 22.076 TL - 26.491 TL