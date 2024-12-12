Emekli ve memura yüksek zam kapıda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çift taraflı baskı: Özgür Erdursun müjdeyi verdi

12 Aralık 2024 10:27 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 14:35

Asgari ücret zam pazarlıkları gölgesinde bir yandan da emekli ve memur zammı ile ilgili gelişmeler kulislere yansımaya başladı. Son beş aylık enflasyon farkı ile birlikte memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklisinin cebine koyduğu kesim zam ortaya çıktı. Son açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile emekli ve memurlar için maaş tablosu ortaya çıkacak. Ancak bu kritik karardan önce Türkiye 2025 yılı asgari ücreti öğrenecek. Uzun bir aradan sonra dün sabit gelirlilerle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını SGK Uzmanı Özgür Erdursun yorumladı. Emekli ve memur 2025 ocak zammı ne kadar olacak, sorusunun cevabı o açıklamalarda gizliydi.

Memur, memur emeklileri ve SSK Bağkur emeklileri yılbaşında yeni bir zam​ alacak. Yılda 2 defa zam alan bu kesim için yılın ikinci yarısında geçerli olan enflasyon​ oranları dikkate alınacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu toplantıları başladı. Asgari ücrete yapılacak zam, memur ve emekli zammına dair de kritik ipucu sunacak. Çünkü enflasyon sadece asgari ücreti değil emekli ve memurların ocak ayı artışlarını da belirleyecek. Konuyla ilgili önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri emekli kesimi heyecanlandırdı. O konuşmanın şifrelerini Özgür Erdursun yorumladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün çok kritik bir açıklamada bulundu. Bu açıklama seyyanen zam mı yapacaklar, intibak mı çıkaracaklar, sorularını yeniden gündeme getirdi. Cumhurbaşkanının "Kritik bir karar aşamasındayız" dediği emekli ve memurlarla ilgili beklentiler yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Son dönemde teşkilatımızın milletin farklı kesimleriyle yeteri kadar yakın etkin ve hasbi ilişki kurmakta zorlandığına ilişkin bazı şikayetler duyuyoruz. Hatta aynı serzeniş genel merkezimiz ve meclis grubumuz içinde dile getiriliyor. Son mahalli seçimlerde kazanamadığımız

belediyelere baktığımızda bu tespitlerin çok da temelsiz olmadığı anlaşılıyor. Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye henüz

düşüremesek de bu doğrultuda istikrarlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.

Şimdi önümüzde asgari ücret, memur ve emekli maaşları gibi sabit gelirlilerle ilgili kritik kararlar var. Meyvelerini toplamaya başladığımız

ekonomi programını bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz çünkü bilhassa son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirliler oldu. Bu kesimlerin sıkıntılarına kayıtsız kalmayacağız. Refah kaybını durduracak ve telafi edecek bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecek politikalar uygulayacağız."

EMEKLİ VE MEMURA YÜKSEK ORANDA ZAM MI GELİYOR?



Bu açıklamaları yorumlayan SGK Uzmanı Özgür Erdursun şöyle konuştu;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir öz eleştiri yaptı. Bu son derece önemliydi. Şimdi burada gelir kaybına dikkat çekiyor Sayın Cumhurbaşkanı ama enflasyon farkı hesaplaması sonrasında gerçek anlamda siz o enflasyon farkını tam olarak sabit gelire yansıtmadığınız sürece o gelir değerini kaybeder. 2 kere 2 eşittir 4.

Yani gerçek anlamda enflasyon farkı verilmiyor vatandaşa. Bundan sonra da memura, memur emeklisine, SSK Bağkur emeklisine ve asgari ücrete oransal artışların çok da bir önemi yok. Kaldı ki devletin prim geliri 248 milyar. Yüzde 30 artış yapsa 75 milyar gelirini artıracak ama aynı oranda cebinden çıkacak para olan emeklilere, memurlara verilen para da aynı oranda artış yapılmıyor. Asgari ücrete ne kadar artış yapılacaksa SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine de aynı oranda artış yapılmalı.

ASGARİ ÜCRET İLE EMEKLİ AYLIKLARI AYRI DEĞERLENDİRİLMELİ

Bir de asgari ücret ayrı emekli aylıklarını ayrı değerlendiriyoruz. Emekli aylıklarına da ayrıca bir iyileştirme yapılması gerekiyor. Şimdi ben asgari ücrete destek derken yine şunu söyleyenler var; "Tamam devlet öyleyse prim gelirlerini asgari ücrete destek olarak verirse bunun ne anlamı var" diyorlar. Hiç öyle değil aslında matematik hesabı.

248 milyar prim geliri var. 248 milyar prim gelirini 75 milyar arttırdığı zaman prim geliri bir anda asgari ücreti artırdığında 323 milyara çıkartıyor ama ödemelerini giderlerini aynı oranda arttırmıyor ve devlet bu işten kazançlı çıkıyor. Tabii devletimiz kazançlı çıksın o ayrı bir şey kimse zarar etsin diyemez ama emekli aylıklarını siz oransız olarak arttırırsanız hiçbir işe yaramayacak. Hep beraber göreceğiz. Yasal bir düzenleme olmadan sadece asgari ücrete artış yapılıp diğer ücretler aynı oranlarda artmıyorsa ortalama ücretler asgari ücrete yaklaşır.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30-35 ZAM GELECEK

Sadece enflasyon farkı verilecek olsa emeklilere Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yapar mıydı, diye sorulabilir. Hatırlarsanız emeklilerle ilgili özellikle Cumhurbaşkanı konuşmuyordu. Uzun bir sessizliğe bürünmüştü. Kabine toplantılarından sonra milyonların gözü, kulağı kendisinde olmasına rağmen tek kelime etmedi aylardır. Şimdi konuştu ancak bu işin sonunda yüzde 21 enflasyon hedefi olmasına rağmen biz yüzde 30 verdik yüzde 35 verdik diyecekler. Asgari ücret için olacak bu. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek. Ücrete yüzde 35'lik zam durumunda 22 bin 952 liraya çıkacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI EŞİTLENEBİLİR

Ancak emekliler​ ayrı. Ayrı bir tutum gelebilir. Emeklilerde yüzde 12 memur memur emeklisi, yüzde 17 SSK Bağkur emeklilerine bir artış

yapılacak. Bunu oransal olarak bence belli bir orana çekecekler. Yani bir miktar daha artırıp memuru da aynı oranda birleştirip bunu yüzde 20-25'e kadar çıkartabilirler ama emekli aylıkları çok fazla değerini kaybettiği için bu oransal artışlar, 2 puan 3 puan artışlar çok işe yaramayacak.

CUMHURBAŞKANINA ÇİFT TARAFLI BASKI VAR

Türkiye bir taraftan dış politikalarında bir şeyler yapmaya çalışıyor orada çok yoğun bir gündem var. Kendi vatandaşlarının ekonomik sıkıntıları dahil şimdi bu yoğun gündem içinde hepsini beraber değerlendirip karar vermeleri gerekiyor ama bu karar aşamasında Türkiye'nin de 2025 ve 2026 yılı hedefleri var.

MEHMET ŞİMŞEK VE MERKEZ BANKASI ETKİSİ

Bu hedefler doğrultusunda da karar vericiler yani Hazine ve Maliye Bakanı ile Merkez Bankası da bir taraftan baskı yapıyorlar Cumhurbaşkanı'na. Diyorlar ki; "Daha fazla oranlarda bir artış yaparsak hedeflerimize ulaşamayız, yüksek enflasyon devam eder, yüksek faizler devam eder, yüksek faizle yatırım imkanı azalır, işsizlik artar" diye.

AK PARTİLİ VEKİLLER YÜKSEK ZAM İSTİYOR

Diğer taraftan da AK Partinin milletvekilleri de baskı yapıyor; "Biz şimdi sokağa çarşıya pazara gittiğimizde çok eleştiri alıyoruz. ücretler düşük, asgari ücret düşük, emekli aylıkları düşük. Bizim belki de seçimi kaybetmemizin nedeni ekonomik koşullar" diye. Bu yüzden vekillerin asgari ücret beklentisi 25 bin lira. En düşük emekli aylığını belli bir orana da çıkartmak istiyorlar. Cumhurbaşkanına iki taraflı bir baskı var."