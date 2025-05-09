Emekli ve memurun gözü temmuz ayında! Geri sayım başladı: İşte beklenen zam oranı

Temmuz ayına az bir zaman kala milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaş zammına çevrilmiş durumda. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları doğrultusunda SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için farklı zam oranları gündeme gelirken, son iki ayın enflasyon verileri kritik önem taşıyor.

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2025’in ilk dört ayında oluşan maaş farkları netleşmeye başladı. Ancak kesin zam oranları, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. Şimdiden temmuz zammına ilişkin hesaplamalar yapılmaya başlandı.



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN 4 AYLIK ORAN

TÜİK’in paylaştığı verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk dört ayında yüzde 13,36’lık enflasyon oranı üzerinden zam almaya hak kazandı. Bu oran, yılın ilk yarısı tamamlanmadan emeklilerin cebine yansıyacak artışı gösteriyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ENFLASYON FARKI

Memurlar ve memur emeklileri içinse nisan ayı itibarıyla enflasyon farkı yüzde 12,29 oldu. Ancak bu gruba yapılacak zam sadece enflasyon farkıyla sınırlı değil; toplu sözleşme hükümleri de maaş artışında belirleyici rol oynuyor.



6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 17,82 OLABİLİR

Ekonomistlerin öngörülerine göre, mayıs ayında enflasyonun yüzde 2,20, haziran ayında ise yüzde 1,70 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminler doğru çıkarsa, ilk altı aylık toplam enflasyon yüzde 17,82 olacak. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşların aynı oranda artacağı anlamına geliyor.

MEMURLAR İÇİN ZAM TOPLU SÖZLEŞMEYLE BELİRLENECEK

Memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmeden gelen yüzde 10’luk artışla birlikte yaklaşık yüzde 16,71 olarak hesaplanıyor. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar arasında yaklaşık yüzde 1,11’lik bir fark oluşması bekleniyor.



EMEKLİNİN GÖZÜ ENFLASYON ORANLARINA ÇEVRİLDİ

Kesin maaş artışları, temmuz ayında açıklanacak olan haziran enflasyonu ile birlikte netlik kazanacak. Tüm gözler şimdi TÜİK’in gelecek haftalarda açıklayacağı mayıs ve haziran ayı verilerine çevrildi.