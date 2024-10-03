Emekli zammı için AK Parti açıklama yaptı: Yüksek para almaları söz konusu 

03 Ekim 2024 20:49 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 20:57

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacak vatandaşların maaş farklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, enflasyonun etkisine dikkat çekerek, emekli maaşlarında ortaya çıkabilecek değişimlere dikkat çekti.

SSK Bağkur emekli maaşı için 3 farklı hesap! En düşük emekli maaşı için yeni tahmin belli oldu

SSK Bağkur emekli maaşı için 3 farklı hesap! En düşük emekli maaşı için yeni tahmin belli oldu

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş TV100'e emekli maaşları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2024 ile 2025 yıllarında emekli olacaklarda ortaya çıkacak maaş farkına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elitaş, "Anlık meselelerle bunu değiştirdiğinizde haksızlık olabilir." dedi.

DEM PARTİ İLE BAHÇELİ'NİN TOKALAŞMASI!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'li vekillerle tokalaşmasını değerlendiren Elitaş, "Eğer DEM Parti, Türkiye'nin partisi olursa ülkemiz için çok katkı sağlayacaktır. Bugüne kadar bu partinin yaptığı işler Türkiye'nin işine yarayan şeyler değil. Siyasette sertleşme normaldir. Hakarete dönmediği sürece bunu kabul etmek gerekir. 2010 yılından itibaren nezaketin çıktığı bir parlamento görüyoruz. Bu üzücü bir hadise. Sayın Bahçeli'nin bu hareketi sonrası DEM Parti'nin Türkiye partisi olması konusunda önemli bir olanak olarak görüyorum." dedi.

Elitaş'ın açıklamaları şu şekilde:

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I AYAKTA KARŞILAMASI

"Aslında normal olanı buydu. Sayın Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iken biz hep ayağa kalktık. Alkışlamadığımızı hatırlıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu döneminde bu yapılmamaya başlandı. CHP'nin tavrı kamuoyunda memnuniyete neden olmuştur. Bugüne kadar yaptıkları yanlıştır."

ERDOĞAN İLE ÖZEL GÖRÜŞECEK Mİ?

"Neden olmasın ama Özgür Özel'i çok eleştirdiler gibi geliyor bana. Özel'in üzerinde bir baskı var gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu'na yakın bir ekip var partisi içinde. Kılıçdaroğlu'nun tweetlerinde genel başkanı eleştirdiği anlaşılıyor. Sayın Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun delegeleriyle çalıştığı için bir baskı var gibi."

EMEKLİ MAAŞLARI KAFALARI KARIŞTIRDI!

'Emeklilerle ilgili zamlar gündemde. 2025'te emekli olacaklar 2024'te emekli olacaklardan daha mı az maaş alacaklar?' sorusunu cevaplayan Elitaş şunları söyledi:

"Onunla ilgili bir hesaplama var. 2024'te emekli olacaklar yüksek para almaları söz konusu. Anlık meselelerle bunu değiştirdiğinizde haksızlık olabilir. Enflasyon yükselirken sonra emekli olmak lehine olur. Enflasyon düşme eğilimine girdiğinde önce emekli olanlar daha fazla alacaktır."