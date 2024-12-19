Emekli zammı için tarihi açıklama! İlk kez telaffuz edildi: Umutlar yeşerdi

19 Aralık 2024 08:00 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 08:02

Yeni yıla kısa bir süre kala milyonların gözü emekli ve memur zammına çevrildi. Sadece günler sonra SSK’lı, Bağkurlu ve memur emeklisi vatandaşlar artış oranlarını öğrenecek zam hesaplamaları bir bir gelmeye devam ederken Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Okan Güray Bülbül, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bülbül, emekli zammının refah payı ile birlikte kaç olacağını duyurdu. Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran bu zam hesaplamasının ayrıntılarını paylaştı.

Sadece günler sonra emekliler​ memurlar çalışanlar 2025 yılında geçerli olacak maaşlardaki zam​ oranlarını öğrenecek. Yeni yıldaki emekli maaşları enflasyon​ oranına göre artış gösterecek. 2025’e sayılı günler kala enflasyon hesaplamaları da hızla arttı. Son olarak aralık ayı enflasyonun da gelmesiyle birlikte altı aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Memur​ ve emeklinin cebine girecek zam oranı bu altı aylık enflasyon farkıyla birlikte netlik kazanacak. Asgari ücret zammının da önemli bir etken olacağı memur ve emekli zamlarına ilişkin dikkat çeken bir hesaplama geldi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Okan Güray Bülbül, hem asgari ücret hakkında hem de emekli zammı hakkında milyonları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

SSKlılar, Bağkurlular, memurlar ve memur emeklilere aralık ayını bekliyor. Yılın son ayının geride kalmasıyla birlikte 3 Ocak tarihinde altı aylık enflasyon farkı belli olacak. Milyonların yeni maaşları da bu enflasyon farkına göre artacak.

MİLYONLARCA EMEKLİ ZAM ALAMAYACAK

Ekonomi Gazetesi konuşan Dr. Okan Güray Bülbül, emekli maaşları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kök aylıkların 2025 yılında büyük bir sorun olacağını belirten Bülbül, kök maaşı 10.185 TL’nin altında olan emeklilerin zam alamayacağını ifade etti.

Hali hazırda kök aylığı 10.185 TL ve altında olan emekliler yüzde 18’lik bir zam söz konusu olsa bile zam alamayacaklar. 12.020 TL’nin altında kök aylığı olanlar ise zam alacaklar ancak alacakları zam yüzde 18’in altında kalacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Okan Bülbül'ün açıklamaları şöyle;

"12.500 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığının 15.000 TL’ye çıkartılması bekleniyor. Bu durumda yüzde 20 olarak gerçekleştirilecek artış SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile görevdeki memur ve memur emeklileri için de hedef oran.

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25 İLE EŞİTLENEBİLİR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile görevdeki memur ve memur emeklileri arasındaki 4 puanlık zam farkı var. Bu konudaki en büyük talep her iki oranın da yüzde 25 ya da yüzde 20’de eşitlenmesi.

Yüzde 25’lik beklenti karşılanmazsa her iki oran da yüzde 20’de eşitlenir.

YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ OLACAK?

TİSK eğer asgari ücret desteğinin miktarında asgari ücretteki kadar artış olursa yüzde 40’lık bir zamma dahi imza atabilecektir. Asgari ücrette yüzde 40 – 45 bandında bir artış söz konusu olursa bu durumda işçi kesimi masada kalıp imza atabilir."