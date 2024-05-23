Emekli zammı için yeni kulis! Enflasyon ve refah payı çözümlü formüller masada

23 May 2024 15:24 - Güncelleme : 23 May 2024 15:30

Emeklinin maaş zammında gözler temmuz ayına çevrilirken yüksek enflasyon karşısında hükümetin alacağı aksiyonlar şimdiden konuşulmaya başlandı.

Emekliye verilen sözleri yerine getirme ve 2024 yılının ‘Emekliler Yılı’ olması nedeniyle de zam ile ilgili beklentiler temmuz ayı yaklaştıkça gündemin odak noktası olmaya devam ediyor.

Emekliye verilecek sosyal destek, ücretsiz ayrıcalıklar ve indirimlerin yanı sıra milyonlara ‘can suyu’ olacak maaştaki ek iyileştirmeler de gündemden düşmüyor.

ENFLASYON ZAMMINDA BEKLENTİ DÜŞÜK KALIYOR

TÜİK’in temmuz ayında açıklayacağı haziran ayı enflasyonu ile emeklinin zam oranı ortaya çıkacak. 4 aylık enflasyon verilerine göre emekliler yüzde 18,70'lik zammı şimdiden cebe koydu. Son 2 aylık verinin açıklanmasıyla net zam oranı ortaya çıkacak. Ancak 6 aylık enflasyon tahminlerine göre emekliye Temmuz'da yüzde 25 zam yapılması bekleniyor. Ancak yüzde 25’lik zam emekli kesiminde düşük kalıyor. Emekli yüzde 25’e ek gelecek iyileştirme için hükümetin adım atmasını bekliyor.

KULİSLERDE ZAM İÇİN YENİ FORMÜLLER KONUŞULUYOR

Hükümetin emekli için atacağı adımlar beklenirken emeklinin alım gücünü artırmak için masada 2 farklı formülün daha bulunduğu kulislerde konuşuluyor.

Bunlardan biri yüzde 5'lik refah artışı, ikincisi ise zammın yıllık enflasyon tahminine göre yani yüzde 38 civarında yapılması.

İLK FORMÜL 'REFAH ARTIŞI'

Emekli zammı için farklı hesaplamalar yapılıyor. Kulislerde Hükümetin emeklilerin refahını artırmak için yeni formüller üzerinde çalıştığı konuşulurken öne çıkan hesap yüzde 25'lik emekli zammına ek yüzde 5 oranında refah artışı yapılarak zammın yüzde 30'lara yükseltilmesi.

'YILLIK ENFLASYON AYARLAMALI ZAM' SÜRPRİZİ

İkinci formül ise temmuzda zammın 6 aylık enflasyon verilerine göre değil de yıllık enflasyona göre belirlenmesi. Bu formül ilk kez dillendirildi. Merkez Bankası'nın açıkladığı yıl sonu enflasyon tahmininin temmuz zammına yansıtılması durumunda emekli maaşları yüzde 38 oranında artacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA GÜNCELLEME YAPILACAK

Hükümet Ocak 2024'te en düşük emekli maaşını yapılan düzenleme ile 10 bin TL'ye yükseltmişti. Yılın ikinci yarısında yapılacak yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşında da bir güncelleme beklentisi var.

Altı aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25'e göre hesaplanırsa en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL civarında olacak. Yüzde 30'luk artışa göre hesap yapılırsa en düşük emekli maaşı 13 bin TL'ye çıkacak. Zammın yıllık enflasyon hesabına göre yapılması durumunda en düşük emekli maaşı 13 bin 800 TL'ye yükselecek.