Emekli zammında bomba iddia! Özgür Erdursun açıkladı: Maaşlar ocak ayında 3 defa güncellenecek

21 Aralık 2024 15:09 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 15:40

Ocak 2025 emekli zammı için 6 aylık enflasyon farkını öğrenmeye günler kaldı. 16 milyon kişinin emekli maaşı yeni yılda artacak. Emekli maaşlarına refah payı beklentileri ise arttı. 4A-4B-4C dahil yeni emekli maaşları hesabı ve taban aylıklarda yeniden düzenleme talepleri emekliler arasında yükseliyor. Kök maaşı 11 bin TL civarında olan emeklilerin sıfır zam almaması için en düşük emekli maaşında beklenen bu düzenlemede son durumu SGK Uzmanı Özgür Erdursun anlattı. Erdursun, ayrıca SSK ve Bağkur emeklisinin maaşlarının ocak ayında 3 defa değişeceğini aktardı.

Emekli maaş zammı, 3 Ocak Cuma günü TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından kesinleşecek. Sadece günler sonra tüm emekliler ve memurlar yeni maaşlarını öğrenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı emekli ve memur zamları için çalışmasını yürütüyor. Emekliler arasında ise refah payı, enflasyon farkı, seyyanen zam sesleri yükseliyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun olası zam senaryosunu paylaşarak 4A-4B-4C emekli maaşlarının 3 defa değişeceğini ifade etti. İşte o maaş tablosu.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN SON GÜNLER

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında alacakları zammı heyecanla bekliyor. Enflasyon altında eriyen maaşları ile geçim zorluğu yaşayan emekliler için enflasyon artışının yüzde 17 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Memur emeklileri için artış yüzde 12 civarında olacak.

MAAŞ ZAMLARI EŞİTLENECEK Mİ?

Geçtiğimiz Ocak ayında memur emeklilerinin artışı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden daha fazla oldu. Ekonomi yönetiminin dokunuşuyla 2 emekli grubundaki zam oranı aynı düzeye getirildi.

Bu maaş zammı döneminde ise SSK, Bağ-Kur emekli zammı, toplu sözleşme farkı nedeniyle memur emeklisinin zammından daha fazla olacak. 2025 yılı itibarıyla da benzer bir eşitleme formülünün masaya yatırılması bekleniyor.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI?

Milyonlarca emekli, seyyanen zam düzenlemesinin detaylarını merak ediyor. Konuyla ilgili konuşan SGK uzmanı Özgür Erdursun, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

EMEKLİ MAAŞLARI 3 DEFA GÜNCELLENECEK

"Refah payı ile ilgili Ankara'dan gelen sinyaller var. Geçen yıl ocak ayında ilk önce enflasyon açıklanmıştı. Enflasyon farkını söylediler ve daha sonra üzerine bir 5 puanlık ilave daha sonra üzerine bir ilave daha yapmışlardı. Yani üç kere emekli aylıkları değişmişti. Bu yıl da biz aynısını göreceğiz. 3 Ocak'ta enflasyon açıklandığında yüzde 17 diyecekler, sonra yüzde 20 diyecekler, sonra yüzde 25 olacak. Öngördüğüm senaryo bu şekilde.

Emekliler şunu bekliyor; Ben çok dernekle de görüşüyorum. Zaten sürekli emeklilerin durumlarını da anlatıyorum. Emeklilerin beklentisi seyyanen bir artış. Aslında intibak bekliyorlar. İntibak kelime anlamı olarak yenilemek demek. Emekli aylıklarının yenilenmesini, güncellenmesini istiyorlar. Prim gün sayısına göre, yaşa göre, sigortalılık süresine göre bir intibak yenileme istiyorlar emekli aylıklarında.

AYLIKLARA İNTİBAK BEKLİYORLAR

Ancak en kötü ihtimalle devlet memurlarına 8077 lira seyyanen bir artış yapılmıştı ya bunu şu anki değeri 15.000 lira. En azından emekliler diyorlar ki; "Bizim kök aylıklarımıza da 15.000 lirayı verin. Emekli aylıklarını güncelleyin."

Çünkü emekli maaşları değerini yitirdi. Bu güncelleme sonrasında enflasyon farkını da istiyorlar. Emeklilerin beklentisi seyyanen artış ve

seyyanen artışla emekli aylıklarının güncellenmesi. Sonrasında da enflasyon farkı.

Emekli aylıklarının güncellenmesi gerekiyor. Güncellenmezse 2025 yılı sabit gelirler açısından çok sıkıntılı bir dönem olacak."