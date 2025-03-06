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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Emekliler bayram ikramiyesi için hükümetten müjde bekliyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen 3 bin liralık ikramiyenin, enflasyon nedeniyle eridiğini belirterek, 2018'de verilen ikramiye ile kurban kesilip memlekete gidilebildiğini, ancak bunun artık mümkün olmadığını vurguladı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 12:41

Milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyelere yapılacak zammı merakla bekliyor. Şu an 3 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışmalar sürüyor.

İKRAMİYELER, ENFLASYON KARŞISINDA DEĞER KAYBEDİYOR

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün de emeklilerin talebini dile getirdi. Ergün, 2018'den itibaren uygulamaya konulan dini bayram ikramiyelerinin, son yıllardaki yüksek enflasyon nedeniyle değer kaybettiğini ifade etti.
Ergün, bayram ikramiyelerinin emeklilerin bütçelerine katkı sağlamaktan uzaklaştığını belirterek, 2018 yılında 1000 lirayla emeklilerin sıla-i rahim yapabildiklerini ve küçükbaş kurban alabileceklerini hatırlattı. Ancak günümüzde mevcut ikramiye tutarıyla bu tür harcamaların mümkün olmadığını vurguladı.

İKRAMİYE ARTIŞI, EMEKLİLERİN YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN OLMALI

Ergün, Türkiye'nin dört bir yanından gelen taleplerin de emeklilerin ikramiyelerinin artırılması yönünde olduğunu söyledi. "Milyonlarca emeklimiz, en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lira ile geçinmeye çalışıyor. Ancak maaş artışları, çarşı ve pazardaki fiyat artışlarının gerisinde kalıyor, bu da alım güçlerini olumsuz etkiliyor" dedi.

Bu koşullar altında bayram ikramiyelerinin emeklilerin bütçesine önemli bir katkı yapması gerektiğini belirten Ergün, ikramiyelerin emeklilerin hayat standartlarına uygun şekilde artırılmasını talep etti. Bayramda kavuşma ve kaynaşmanın önemine dikkat çeken Ergün, emeklilerin bu özel zamanı daha huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri gerektiğini ifade etti.

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ETİKETLER
#Emeklilik Maaşı
#Emekli Bayram İkramiyeleri Tutarı
#Emekli Haberleri
#Ekonomi
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