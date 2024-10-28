Emekliler dikkat! Emlak vergisi için ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz: Dikkat çeken 5 yıl detayı

28 Ekim 2024 13:45 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:18

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerine sayılı günler kala emekli maaşı alanların emlak vergisinden muaf tutulacağı açıklandı. Peki, emlak vergisi muafiyeti şartları neler? Emlak vergisi muafiyetinden kimler yararlanabilir? Belediyeye başvurarak ödemeler geri alınabiliyor mu? İşte merak edilen soruların cevapları...

Emekli kök maaş için zam düzenlemesi geliyor! 11 bin TL ve altı maaş alanlar dikkat

Emekli kök maaş için zam düzenlemesi geliyor! 11 bin TL ve altı maaş alanlar dikkat

EYT​ düzenlemesi ile geçtiğimiz yıl 2 milyon kişi emeklilik​ hakkı elde etti. Bu sayı Ağustos ayına kadar 300 bin kişi daha arttı. Yıl sonuna kadar daha fazla emeklinin olması beklenirken, emekli maaşı​ bağlananlara bayram ikramiyesi​ ve maaş promosyonu​ gibi ek gelir imkanlarının yanı sıra emlak vergisinde de muafiyet hakkı tanınacağı açıklandı. Böylece yüz binlerce emekli emlak vergisinden muaf olacak. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutu bulunan ve SGK'da emekli maaşı dışında geliri olmayan emekliler, ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları bu muafiyetten yararlanabilecekler arasında yerini alıyor. Dul ve yetim aylığı alanların da bu haktan yararlanabileceği açıklandı. Ancak geçtiğimiz yıl toplam gelirleri 150 bin lirayı aşan emekliler bu muafiyetten yararlanamayacak.

MUAFİYET HAKKI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muafiyet hakkı, emeklilik yılını takip eden yıldan itibaren uygulanmaya başlanıyor. Örneğin, 2022 yılında emekli olan ve yalnızca 200 metrekareyi aşmayan tek konutu bulunan kişiler, 2023 yılında muafiyetten yararlanabilir. 2023 içinde emekli olanlar içinse bu hak, 2025 yılında geçerli olacaktır.

MUAFİYET NASIL UYGULANIYOR?

Emeklilerin muafiyetten yararlanabilmesi için bağlı bulundukları belediyeye başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru sırasında "Tek Meskeni Olan Emeklileri, Dul ve Yetimlere Ait Form" doldurulup teslim edilmelidir.

HİSSELİ KONUTLARDA MUAFİYET

200 metrekareyi aşmayan bir konutta hissesi bulunan emeklilere, hisse oranında muafiyet uygulanıyor. Ancak, eğer kişinin kendi konutu dışında miras kalan başka bir evde hissesi varsa, bu durumda muafiyet hakkı geçerli olmayacak.

BELEDİYEYE BAŞVURAN ÖDEMESİNİ GERİ ALABİLİYOR MU?

Emlak vergisinden muaf olmasına rağmen yanlışlıkla ödeme yapan emekliler, bu ödemeleri geri alma hakkına sahiptir. Beş yıllık zaman aşımı süresi içerisinde, gerekli belgelerle belediyeye başvurarak geri ödemelerini talep edebilirler.

YAZLIK EVLER MUAFİYET KAPSAMINDA SAYILMAYACAK

Yalnızca belirli dönemlerde kullanılan yazlık veya yayla evleri emlak vergisi muafiyeti kapsamına girmiyor. Sürekli ikamet edilen tek yazlık konut için muafiyet sağlansa da, emeklinin bir evi ve bir yazlığı varsa, her iki konut için de emlak vergisi ödenmesi gerekiyor.

MUAFİYET VAR AMA KİRA VERGİSİ ÖDENİYOR

Tek konutunu kiraya veren emekliler muafiyetten faydalanabilir, ancak bu durumda kira gelir vergisi ödemek zorundadırlar. Tek evini kiraya verip başka bir evde kira ödemeden oturanlar ise muafiyet hakkından yararlanamaz.

YENİ SATIN ALINAN EV İÇİN VERGİ MUAFİYETİ

Bu yıl satın alınan bir konutun emlak vergisi, satıcı tarafından ödenmektedir. Alıcı ilk yıl vergi ödemeyecek; yalnızca belediyeye bildirimde bulunacaktır. Yeni ev alanlar için vergi ödemeleri 2025 yılında başlayacaktır.

EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİTİ KASIM AYINDA

Emlak vergisi, her yıl iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit ödemeleri Mayıs ayında, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında gerçekleşiyor. Emlak vergisi ödemelerinde gecikme olması durumunda, geciken taksitler için faiz uygulanıyor.