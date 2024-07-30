Emekliler ek ücreti bekliyor! Ağustos maaşlarıyla 15 bin lirayı bulacak

30 Temmuz 2024 14:49 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:50

Emeklilerin yaşayabileceği en iyi ülkeler belli oldu! 2024 Forbes listesinde Türkiye yine yer almadı

Emeklilerin yaşayabileceği en iyi ülkeler belli oldu! 2024 Forbes listesinde Türkiye yine yer almadı

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları için gözler ağustos ayına çevrildi. 4A-4B-4C emeklileri yeni zamlı maaşlarına bu ayda kavuşacak. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından Temmuz ayında bu tutarın liranın altında maaş alan emeklilere ek 2 bin 500 liralık ücret yatırılacak. İşte emekliye ek ücret için ödeme takvimi.

EMEKLİLER 2 BİN 500 TL DAHA ALACAK

Milyonlarca emekli 2 bin 500 liralık zam farkını almak için ağustos ayı maaşlarını bekliyor. Emekli maaşlarına yapılan zam oranları ile tutarlar arttı.

Emekliler 2024 Temmuz-Aralık dönemi için belirlenen yüzde 24,73 zam oranını almaya hak kazandı.

Ardından en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte maaş hesaplamaları yeniden yapıldı.

Milyonlarca emekli ise 2 bin 500 liralık zam farkını henüz alamadı.

MAAŞLAR EK ÖDEMELERLE BİRLİKTE VERİLECEK

Temmuz ayında 12 bin 500 liranın altında maaş alan emeklilere ödenecek 2500 liralık ek ücretin yatacağı tarih belli oldu.

Ek maaş ödemeleri için 26 Temmuz tarihi işaret edilmişti.

Bu tarihlerde 10 bin liralık ödemenin dışında hesabına herhangi bir paranın yatmayan emeklilere kalan ödeme ağustos ayında yapılacak.

15 BİN LİRAYI BULACAK

Eksik maaş alan emekliler, gelecek maaşlar ile birlikte kalan ödemesini alacak.

En düşük emekli maaşı alan emekliler 2 bin 500 liralık maaş farkı, gelecek ay 18-27 Ağustos tarihlerinde hesaplarından çekebilecek.

Bu kapsamda en düşük emekli maaşı alan bir vatandaş, ağustos ayında 12 bin 500 liralık ödeme ile birlikte 2 bin 500 lira daha alacak.

Hesaplara yatacak para 15 bin lirayı bulacak.