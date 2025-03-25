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 | Suat Vilgen

Emekliler gözünü TBMM'ye çevirdi! 1000 TL fark ne zaman yatacak? Kritik gün belli oldu

Emekliler 3 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarının 4 bin TL'ye çıkarılmasını öngören teklifin sonucunu bekliyor. Emeklilere zamsız bayram ikramiyeleri yatırılmaya başlandı. Peki, 1000 TL fark ne zaman yatacak, kritik gün belli oldu. İşte detaylar...

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Emekliler gözünü TBMM'ye çevirdi! 1000 TL fark ne zaman yatacak? Kritik gün belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 07:58
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 07:58

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı öncesinde emekli ve hak sahiplerine ikramiye ödemelerine başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlara belirlenen tarihlerde ödemeler yapılacak. 3 bin TL olarak yatırılan ikramiyelere ek 1.000 TL ödeme içinse gözler Meclis’te.

EMEKLİLERİN HESAPLARINA İKRAMİYELER YATIYOR

SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü 17, 18 ve 19 Mart olanlara ikramiyeleri dün yatırıldı. 20, 21, 22 Mart olanlar bugün, 23-26 Mart arası olanlara ise 26 Mart’ta ödeme yapılacak.

BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE ZAMAN ALACAK?

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamı 27 Mart’ta bayram ikramiyelerini alacak. Emekli Sandığı kapsamında maaş alanların ödemeleri ise nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart’ta yapılacak.

DUL VE YETİMLER NE KADAR ALACAK?

Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri, hisse oranlarına göre ikramiyeden faydalanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup ya da çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiye alacak.

1.000 TL FARK NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyesi 3 bin TL olarak hesaplara geçerken, ek 1.000 TL’lik ödeme için yasa değişikliği bekleniyor. Teklifin bu hafta en geç perşembe gününe kadar Meclis’ten geçmemesi halinde fark ödemesi Ramazan Bayramı sonrasına sarkabilir. Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ek ödeme en kısa sürede hesaplara yatırılacak.

ETİKETLER
#emekli ikramiyesi
#bayram ikramiyesi
#fark ödemesi
#Ekonomi
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