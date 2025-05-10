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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Emekliler için büyük destek! Artık bu faturayı ödemeyecekler: Yıl boyunca ücretsiz olacak

Binlerce emekliyi sevindirecek haber geldi. Bir belediye, 2025 yılı boyunca kentte ikamet eden emeklilere su faturası muafiyeti uygulanacağını açıkladı. Bu destekten yararlanmak isteyenlerin belirli belgelerle başvuruda bulunması gerekiyor. İşte merak edilen detaylar...

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KAYNAK:
Haber 7
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 10:13

Binlerce emekli için Karabük’ten sevindirici bir haber geldi. Hayat pahalılığı, kira, gıda ve fatura maliyetleri karşısında zorluk çeken emekliler için önemli bir sosyal destek programı başlatıldı. Karabük Belediyesi, 2025 yılı boyunca kentte yaşayan emeklilere su faturası muafiyeti sağlanacağını duyurdu.

EMEKLİLERE SU ÜCRETSİZ

Temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken emekliler için geliştirilen bu uygulama kapsamında, belediye sınırları içinde ikamet eden emekliler, 2025 yılı boyunca su faturası ödemeyecek.

Emekliler için büyük destek! Artık bu faturayı ödemeyecekler: Yıl boyunca ücretsiz olacak

BAŞVURU DETAYLARI AÇIKLANDI

Bu imkândan faydalanmak isteyen emeklilerin bazı belgelerle başvuru yapmaları gerekiyor. Gerekli evraklar şunlar:

  • SGK’dan alınmış emeklilik belgesi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Başvuru dilekçesi
  • Belgeleri tamamlayan vatandaşlar, Karabük Belediyesi’nin belirlediği vezneler aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek.
Emekliler için büyük destek! Artık bu faturayı ödemeyecekler: Yıl boyunca ücretsiz olacak

DESTEK YIL BOYUNCA SÜRECEK

Belediye yetkilileri, uygulamanın 2025 yılı sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Programın, sadece su faturası ile sınırlı kalmaması gerektiği vurgulanırken, kira, elektrik ve doğal gaz gibi temel harcamalar için de benzer destek projelerinin hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan, bu tür sosyal yardım uygulamalarının yalnızca Karabük’le sınırlı kalmayıp, farklı şehirlerde de yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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#Ekonomi
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