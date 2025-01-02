Emekliler için kritik gün yarın! Seyyanen zam ve refah payı çağrısı: "Tek kalemle yükseltilmeli"

02 Ocak 2025 03:38 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 03:50

TÜİK, cuma günü aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Böylece memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, emekliye seyyanen zam ve refah payı verilmesi gerektiğini söyledi.

En düşük emekli maaşı için en güçlü senaryo belli oldu: Aşmayacak ama yaklaşacak!

En düşük emekli maaşı için en güçlü senaryo belli oldu: Aşmayacak ama yaklaşacak!

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler, emeklilerin alacağı ocak ayı zammına çevrildi. TÜİK​, 3 Ocak’ta aralık ayı ve 2024 yılı enflasyon​ verilerini kamuoyu ile paylaşacak. Bu verinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı da netleşmiş olacak. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Türkiye Emekliler​ Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'a yaptığı açıklamada TÜFE’ye endeksli zamların yeterli olmadığına dikkat çekti. Emekliye seyyanen zam ve refah payı verilmesi gerektiğini söyleyen Ergün “Emekli aylıklarına Temmuz 2024’te yapılan yüzde 24,73 zam, emeklileri koruyan bir artış olmadı. TÜFE’ye endeksli yüzdeli zamlar, aylıkları düşük olan emeklilerimizi mağdur eden bir sisteme dönüştü. Kira artış oranına ‘yüzde 60’ diyeceksiniz ama emekli zammına ‘yüzde 16-17’ diyeceksiniz; yok böyle bir hesap. Bu nedenle 5510 sayılı Kanun’un gelir ve aylıkların düzeltilmesi ve yükseltilmesine ilişkin 55’inci maddesi değiştirilmeli. Emekliye, seyyanen zamlar ile birlikte refahtan, yani millî gelirden pay verilmeli. Asgari ücretin altında kalan emekli aylıkları da asgari ücret​ seviyesine yükseltilmeli. Her bir emekliye, insanca yaşamaya yetecek aylık ödenmeli” dedi.

"TEK KALEMLE YÜZDE 10'A YÜKSELTİLMELİ"

Emeklilerin aylıklarının, harcamalarında ödemiş olduğu dolaylı vergiler ile küçüldüğünü ifade eden Ergün, “Vergi iadesinin yerine getirilen ve yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme oranları, yetersiz kalıyor. Bu nedenle ek ödeme oranları, tek kalem olarak yüzde 10’a yükseltilmeli” diye konuştu. Emeklilerin ödedikleri katkı paylarının, ödeme güçlerini aştığını da ifade eden Ergün “Çalıştığı dönemlerde yüzde 12 sağlık primi ödeyen emeklilerimiz, sağlık hizmeti aldığında çeşitli adlar altında kesilen katkı paylarından muaf tutulmalı” açıklamasını yaptı. TÜED Başkanı Ergün, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin günün şartlarında yetersiz kaldığını da belirterek, bu yıl ikramiye tutarlarının artırılmasını istedi.