Emekliler için kritik karar! SGK 19 bin liralık farkı ödedi

24 Kasım 2024 11:46 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 11:46

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan emekliler için kritik bir karar çıktı. Eksik hesaplama nedeniyle ikramiyesi düşük yatırılan emekliye SGK tarafından 19 bin liralık fark geri ödendi.

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Yıl 1986'da mesleğe başlayan bir öğretmen, yaşadığı haksızlık için Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Yıllar sonra haklı bulunan öğretmen SGK​'dan 19 bin liralık fark ödemesini geri kaldı.

EMEKLİLER İÇİN EMSAL KARAR

1986'da mesleğe başlayan bir öğretmen, 1991'de askere gitti ve vatani görevini er öğretmen olarak bitirdi. Emeklilikte faydalanma adına da askerlik​ sürecini borçlanan öğretmen, 2022'de emekli oldu.

Askerlik dönemine ait bazı ayların emekli keseneğinin ödenmediğini fark eden öğretmen, emekli ikramiyesinin de düşük hesaplanması nedeniyle KDK'ye başvuru yaptı. KDK, başvurucuyu haklı buldu.

Gerekli işlemlerin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tavsiyede bulunuldu.

Başvurucunun hizmet süresini yeniden hesaplayan SGK, eksik hesaplanan süreyi hizmet süresine ilave etti ve eksik yatırılan emekli ikramiyesi için 19 bin lira fark ödedi.