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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Emekliler için kritik uyarı! Özgür Erdursun duyurdu: Çalışan emeklilerin maaşı kesilebilir

SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekliler için kritik bir uyarıda bulundu. 1 Ekim 2008 sonrası emekli olup çalışmaya devam edenlerin maaşları kesilebilir. İşte detaylar...

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Emekliler için kritik uyarı! Özgür Erdursun duyurdu: Çalışan emeklilerin maaşı kesilebilir
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 11:33

Düşük emekli aylıkları nedeniyle milyonlarca emekli, geçim sıkıntısı sebebiyle çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emekli Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Ancak SGK uzmanı Özgür Erdursun, çalışan emeklileri ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE YENİ DÜZENLEME

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Özgür Erdursun, 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olup emekli olan veya olacak kişilerin, emekli olduktan sonra SGDP ile çalışamayacağını belirtti. Bu kapsamdaki emekliler, kayıtlı olarak bir işte çalışmaya devam etmeleri halinde emekli aylıklarının kesileceğini ifade etti.

SGDP NEDİR?

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını doldurarak emekli olan kişilerin, emekli maaşları kesilmeden hizmet akdiyle bir işte çalışmaları durumunda işverenlerinden alınan primdir. Ancak yeni düzenlemeyle, 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olan emekliler için bu uygulama geçerli olmayacak ve maaşları kesilecek.

 

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#Ekonomi
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