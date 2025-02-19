Emekliler için promosyon fırsatı! 40 bin liraya çıkar mı? Uzmanlardan 'Mart ayı' uyarısı

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, emeklilere önemli bir çağrıda bulunarak, banka promosyonları konusunda Mart ayını beklemelerini önerdi. Bankaların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yeni sözleşmeler imzalayabileceğini belirten Erdem, promosyon miktarlarının artabileceğini ifade etti.

PROMOSYONLAR 40 BİN TL’YE ULAŞABİLİR

Erdem, şu an 27 bin TL’ye kadar çıkan promosyon ödemelerinin 30 bin TL’ye ve hatta 40 bin TL seviyesine ulaşabileceğine dair söylentilerin olduğunu dile getirdi. Bu nedenle, emeklilerin acele etmeden Mart ayındaki gelişmeleri takip etmelerinin faydalı olacağını vurguladı.

MEVCUT BANKA ANLAŞMASI OLAN EMEKLİLER NE YAPACAK?

Mart ayında yeni promosyon fırsatlarından yararlanmak isteyen ancak mevcut banka anlaşması devam eden emekliler için cayma hakkı bulunuyor. Erdem, bu süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı:



"Emekliler, mevcut promosyon anlaşmalarından cayma hakkını kullanarak sözleşmelerini iptal edebilirler. Bu durumda, aldıkları promosyonun kalan süresine göre bir hesaplama yapılır. Örneğin, 2 yıl önce 12 bin TL promosyon aldıysanız ve sözleşmenizden 1 yıl kaldıysa, kalan süreye denk gelen 4 bin TL’yi iade ederek yeni bir promosyon başvurusu yapabilirsiniz. İster mevcut bankanızla devam edebilir, isterseniz de başka bir bankaya geçebilirsiniz."

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

HALKBANK

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank’tan almayı taahhüt eden emekliler için promosyon tutarları:



10.000 – 14.999 TL maaş alanlara: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL



VAKIFBANK

Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan emekliler için promosyon ödemeleri:

10.000 TL’ye kadar maaş alanlara: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL maaş alanlara: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

İŞ BANKASI

SGK emeklileri için promosyon tutarları:



0 – 9.999 TL maaş alanlara: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL maaş alanlara: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL



GARANTİ BBVA

1 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında Garanti BBVA’ya maaşını taşıyan emekliler için promosyon tutarları:



10.000 TL’ye kadar maaş alanlara: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş alanlara: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL

AKBANK

1 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında maaşını Akbank’a taşıyan emekliler için promosyon fırsatları:

- 15.000 TL’ye varan promosyon ödemesi

- Otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere 2.500 TL chip-para ödülü

- Toplamda 17.500 TL’ye kadar promosyon imkânı



MART AYI BEKLENMELİ Mİ?

Mevcut promosyon tutarları yüksek olsa da, Mart ayında daha cazip fırsatlar sunulabileceği öngörülüyor. Bu nedenle, emeklilerin acele karar vermeden bankaların yeni sözleşmelerini ve duyurularını takip etmeleri öneriliyor.