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Ekonomi
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 | Selahattin Demirel

Emekliler için yeni bir mekan açıldı! İşte o ilçemiz

Çorum'un Alaca ilçesinde emeklilerle ilgili önemli bir hizmet yürürlüğe girdi. Alaca Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Emekliler Lokali'nin açılışı yapıldı. Lokalde kitap okuma ve oyun oynama imkanları sunulurken çay da diğer yerlere göre uygun fiyatla satılacak.

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Emekliler için yeni bir mekan açıldı! İşte o ilçemiz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 20:09

Alaca ilçesinde emeklilerin sosyal yaşamını zenginleştirilmesi hedefiyle çalışmalarına başlanan Emekliler Lokali, hizmete açıldı. Alaca Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan lokal için açılış töreni düzenlendi.

Törenin ardından davetliler lokal binasını gezerek inceledi. Açılış programına Alaca Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ramazan Demiralan, Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, Ticaret Borsası Başkanı Arslan Gür, İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bursalı Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Emekliler için yeni bir mekan açıldı! İşte o ilçemiz

"VEFA BORCUMUZDU"

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Şerif Arslan, emeklilerin toplumun hafızası ve temel direklerinden olduğunu belirterek, "Onlara yakışır bir ortam hazırlamak bizim için bir vefa borcudur. Emekliler Lokalimiz, büyüklerimizin bir araya gelip keyifle vakit geçirebilecekleri sıcak ve samimi bir ortam olacak" ifadelerini kullandı.

Emekliler için yeni bir mekan açıldı! İşte o ilçemiz

"EMEKLİLERE YAKIŞIR BİR MEKAN OLDU"

Başkan Arslan, emeklilere yakışır bir mekan olduğunu belirterek, "Hem kitap okuma, hem oyun oynama gibi alanlar mevcut, çay da dışarıya göre uygun fiyatla verilecek. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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