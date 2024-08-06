Emekliler yarını dört gözle bekliyor! En düşük emekli aylığının farkı hesaplarda

06 Ağustos 2024 09:36 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:37

Her ay emekli maaşı ile veriliyordu! O tutar yükseldi

Her ay emekli maaşı ile veriliyordu! O tutar yükseldi

En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu fark ödemelerinin 7 Ağustos’ta hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

Temmuz ayında aylıklarını alan emeklilere 2 bin 500 TL'lik fark yatırılacak. SGK'dan yapılan açıklamaya göre; emekli sandığı kapsamında aylık alanların zam farkı ödemesi 7 Ağustos tarihinden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak. Ödemeler vatandaşların aylık aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek

BAŞKA YENİLİKLER DE HAYATA GEÇİRİLMİŞTİ

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşların, emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde devletin işverenlere sağladığı 5 puanlık sosyal güvenlik destek primi kesilecek.

YETKİ CUMHURBAŞKANINDA

Sigorta işlemleri ile ilgili yapılan bir başka düzenlemeyle birlikte; kısa vadeli sigorta kolları prim oranları yüzde 2,25 olarak belirlendi. Oranı indirip yükseltme yetkisi Cumhurbaşkanına verildi.