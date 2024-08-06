Emekliler yarını dört gözle bekliyor! En düşük emekli aylığının farkı hesaplarda
Milyonlarca emeklinin beklediği haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Şimdiler de ise emeklinin gözü yarın hesaplarına yatacak olan en düşük emekli aylığı farkında...
En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu fark ödemelerinin 7 Ağustos’ta hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.
Temmuz ayında aylıklarını alan emeklilere 2 bin 500 TL'lik fark yatırılacak. SGK'dan yapılan açıklamaya göre; emekli sandığı kapsamında aylık alanların zam farkı ödemesi 7 Ağustos tarihinden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak. Ödemeler vatandaşların aylık aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek
BAŞKA YENİLİKLER DE HAYATA GEÇİRİLMİŞTİ
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşların, emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde devletin işverenlere sağladığı 5 puanlık sosyal güvenlik destek primi kesilecek.
YETKİ CUMHURBAŞKANINDA
Sigorta işlemleri ile ilgili yapılan bir başka düzenlemeyle birlikte; kısa vadeli sigorta kolları prim oranları yüzde 2,25 olarak belirlendi. Oranı indirip yükseltme yetkisi Cumhurbaşkanına verildi.