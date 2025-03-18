Emeklilerden sonra memurlar da bayram ikramiyesi için sıraya girdi! Gözler Meclis’te, kulaklar bayram müjdesinde

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini öngören teklifin bu hafta Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi bekleniyor. Teklif kabul edilirse, ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Öte yandan, kamu görevlileri de bayram ikramiyesi talep ediyor. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, "Kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler, bayram ikramiyeleriyle ilgili müjdeli haberi bekliyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile, emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin liraya çıkarılacağı duyurulmuştu. Bu artış ile birlikte, emekliler hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı'nda toplamda 8 bin lira ikramiye alacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİ BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARA YATACAK

Emekli vatandaşları sevindiren bu gelişme, Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak düzenlemeyle resmiyet kazanacak. İkramiyenin bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Bu hafta içinde kabul edilmesi planlanan düzenleme, milyonlarca emekliyi umutlandırmış durumda.

MEMURLAR DA BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN TALEPLERİNİ YİNELEDİ

Emekliler için yapılan düzenlemenin yanı sıra, kamu görevlilerine yönelik yeni bir gelişme gündeme geldi. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, 2018'den bu yana gündemde olan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilmesi talebini yineledi.

"KAMU GÖREVLİLERİNE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Tombul, komisyonda yaptığı konuşmada, "Görüşülmekte olan kanun teklifi ile emeklilere yönelik ikramiyeler artırılıyor. Biz de Memur-Sen olarak kamu görevlilerimize bayram ikramiyesi verilmesini ve bu tutarın ekonomik gerçeklere uygun bir seviyeye çıkarılmasını istiyoruz" dedi. Bayram ikramiyesinin, emekliler için olduğu gibi kamu görevlileri için de gündeme alınması bekleniyor.