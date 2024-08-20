Emeklilere 24 bin TL çift promosyon imkanı! O banka 2 kez promosyon ödeyecek

20 Ağustos 2024 10:40 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:04

Bankaların emeklilik promosyon ve avantajları gün geçtikçe artıyor. Emekli maaş promosyonu sayesinde emekliler rahat bir nefes alıyor. Son olarak 24.000 TL'ye varan emekli nakit promosyon fırsatı banka tarafından duyuruldu. Vakıfbank emeklilere 30 Eylül'e kadar çift promosyon vereceğini açıkladı.

EMEKLİYE 2 KEZ PROMOSYON HAKKI

Vakıfbank, emekli vatandaşlara can suyu olacak kampanyasını açıkladı. Banka, emeklilere çift promosyon ödemesi yapacak.

Emekliler ise çift promosyon kampanyasının detaylarını araştırmaya başladı.

Vakıfbank tarafından verilen 12 bin TL olan mevcut promosyon tutarına ek olarak, 12 bin TL daha nakit ödeme verilecek.

24 BİN TL'LİK PROMOSYON ÖDEMESİ

Emekliler 30 Eylül'e kadar toplamda 24 bin TL’lik promosyon ödemesi alabilecek.

Emekli maaşını Vakıfbank’a taşıyan veya yeni emekli olan vatandaşlar kampanyadan yararlanabilecek.

Kamu bankası Vakıfbank'ın bu kampanyası emekliler arasında heyecan oluşturdu.

DİĞER BANKALAR DA ATAK YAPABİLİR

Emeklilerin gözü şimdi Vakıfbank’ın yaptığı kampanyanın ardından diğer bankalara çevrildi.

Vakıfbank’ın yapmış olduğu bu anlaşma diğer bankalar tarafından da uygulanabilir.