Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi hakkında yeni gelişme! 5 bin TL bayram ikramiyesi verilecek mi?

16 Ekim 2024 15:14 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 15:15

Emekliye 5000 TL 29 Ekim ikramiyesi var mı, sorusu ekim ayının sonları yaklaştıkça hız kazandı. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine emeklilere verilen ikramiyenin bu yıl da tekrarlanıp tekrarlanmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte emeklileri ilgilendiren gelişme.

Emeklilere 5000 TL ikramiye için gözler hükümette! Bu yıl 29 Ekim ikramiyesi yatacak mı?

Emeklilere 5000 TL ikramiye için gözler hükümette! Bu yıl 29 Ekim ikramiyesi yatacak mı?

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SGK 112 bin 248 TL ödeme yapacak! Dul ve yetim aylığı alanlar dikkat: Sadece bir defa verilecek

Emekli 29 Ekim​ ikramiyesi geçtiğimiz yıl ilave ikramiye olarak ödenmiş ve tek sefere mahsus olduğu vurgulanmıştı. Bu yıl 29 Ekim’de emeklilere ikramiye var mı, sorusu emeklilerin yeniden gündeminde. Türkiye Emekliler​ Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, geçtiğimiz yıl Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla verilen 5 bin TL'lik ikramiyenin devam ettirilmesini talep etti.

EMEKLİLERE 29 EKİM'DE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Emekliye 5000 TL 29 Ekim ikramiye yeniden gündem oldu. Emekliler, yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı​ öncesinde yeniden bir bayram ikramiyesi beklentisi içerisine girdi.

Şu anda hükümetin Emekliye 29 Ekim ikramiyesi vermek adına herhangi bir çalışması bulunmuyor. Ancak konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TÜED'DEN 5 BİN TL İKRAMİYE TALEBİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, geçtiğimiz yıl Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla verilen 5 bin TL'lik ikramiyenin devam ettirilmesini talep etti.

Tokgöz, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"HER YIL DÜZENLİ İKRAMİYE OLARAK VERİLMELİ"

"Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan 5 bin liralık ödeme sayesinde birçok emekli, kışa ek bir maddi destekle girdi. Bu ikramiyenin, 'Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi' olarak adlandırılıp her yıl bir maaş tutarında verilmesini talep ediyoruz. Böyle bir uygulama, milyonlarca emekliyi memnun edecek ve Cumhuriyet Bayramı'nı daha coşkulu bir şekilde kutlamalarına katkı sağlayacak."

29 Ekim yaklaştıkça bu talebin karşılanıp karşılanmayacağı merakla bekleniyor. Gözler hükümete çevrildi.