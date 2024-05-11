Emeklilere 3 bin TL'lik bayram ikramiyesi raporu! Son söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

11 May 2024 14:42 - Güncelleme : 11 May 2024 15:05

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz'da yapılacak zam oranlarındayken şimdi de Bayram ikramiyesi hakkında ortaya bir iddia atıldı. İddialara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kurban Bayramı'nda 3 bin TL ikramiye olması için rapor sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan onaylarsa emeklilere bu yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı'nda 3 bin TL'lik ikramiye verilecek.

EMEKLİLERE 3 BİN TL'LİK BAYRAM İKRAMİYESİ RAPORU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün bir konuşmasında "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" şeklinde ifadelere yer vermişti.

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre: Hükümet kaynakları, emeklilerin refahını artırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram ikramiyelerinin enflasyon karşısında ezilmemesi için yeniden artırılması konusunda rapor sunulduğunu aktardı. Bu yıl Kurban bayramı 15-19 Haziran arasındaki tarihlerde idrak edilecek. Bu durumda emekliler için ikramiye ödemesi de 10-14 Haziran haftasında yapılacak. İkramiye alabilmek için aylık hak etmiş olma şartı gereği 1 Haziran ve öncesinde maaş hak etmiş olanlara ikramiye ödemesi yapılacak.

Rapor onaylanırsa; emeklilere 3 bin TL'lik ikramiye verilecek. Temmuz zammı öncesi emeklilere verilmesi planlanan ikramiye ve miktarı hakkında önümüzdeki günlerde netlik kazanılmış olacak.