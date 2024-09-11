Emeklilere 5000 TL ikramiye için gözler hükümette! Bu yıl 29 Ekim ikramiyesi yatacak mı?

11 Eylül 2024 15:54 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 15:55

Geçen sene 2023 yılında emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi hesaplara geçmişti. Cumhuriyet'in 100. Yılına özel, emeklilere verilen 5000 TL ödemenin ardından gözler bu seneye çevrildi. Emekliler bu yıl 29 Ekim'de ikramiye alıp almayacaklarını sorguluyor. İşte 5 bin TL emekli ikramiyesinde son durum.

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Geçtiğimiz yıl verilen 5 bin TL’lik ikramiyenin bu yıl yatıp yatmayacağı araştırılmaya başlandı. Hükümetten gelen açıklama ile emeklilere 29 Ekim’de ek ikramiyeye dair son durum belli oldu.

EMEKLİYE 5 BİN TL'LİK İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

2023 yılında emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyeleri ödendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Cumhuriyet'in 100. Yılına özel, emeklilere 5000 TL ödeme yapıldı.

Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri Meclis'te yasalaşarak hesaplara geçti.

İkramiye ödemesi büyük ilgi gördü ve emekliler tarafından sevinçle karşılandı. Gözler ise 2024 yılı 29 Ekim tarihine çevrildi. Milyonlarca emekli bu yıl 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi, sorusunun cevabını arıyor.

29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİNDE SON DURUM

Geçen yıl 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyet'in 100. Yılına özel, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL ödeme yapıldı.

5 bin TL’lik ikramiyenin bu yıl da devam edip etmeyeceği, hükümetten gelen açıklamalar ile netleşti.

Cumhuriyet’in 100. yılı anısına bir jest olarak yapılan 5 bin TL ödeme bu yıl yapılmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde geçen yılki ödemenin özel bir duruma dayandığını ve bu yıl tekrarlanmasının planlanmadığını ifade etmişti.

Yapılan açıklamalara göre, 29 Ekim’de benzer bir ikramiye ödemesi yapılmayacak.