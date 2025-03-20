Emekli için kritik uyarı! İsa Karakaş açıkladı: Çalışsanız bile muhakkak cebinize koyun

Emekli olan çalışanlara kıdem tazminatını mutlaka emeklilik gününde almaları gerektiği konusunda uyarı geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Çalışmaya devam edenler bile tazminatını almalı çünkü yüksek enflasyon nedeniyle ertelemek maddi kayıplara sebep olabilir" uyarısında bulundu.

Emekli olan çalışanların emeklilik günlerinde kıdem tazminatlarını almaları için kritik uyarı SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan geldi. Yüksek enflasyon nedeniyle tazminatı ertelemek maddi kayıplar getirebilir uyarısının ardından İsa Karakaş, "Çalışmaya devam edilecekse, tazminatı almaya özen gösterilmeli" dedi.

YARGITAY KARARINDAN SONRA EMEKLİLERİN KIDEM TAZMİNATI ÖDENMEYECEK Mİ ?

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Emekli olmayı planlayan çalışanların, emeklilik tarihiyle birlikte kıdem tazminatlarını almaları büyük önem taşıyor. Ancak pek çok emekli, işverenin baskısı veya işini kaybetme endişesiyle kıdem tazminatını almadan emekli oluyor ve çalışmaya devam ediyor. Bu durum ilerleyen dönemde ciddi ihtilaflara yol açabilir.

EMEKLİ OLDUĞUNUZ GÜN TAZMİNATINIZI ALIN

Emeklilik gününüzde kıdem tazminatınızı mutlaka alın. Çalışmaya devam edecekseniz bile tazminatınızı cebinize koyun. Çünkü yüksek enflasyon ortamında tazminatınızı ertelemek, gelecekte maddi kayıplar yaşamanıza neden olabilir.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDERKEN KIDEM TAZMİNATI HAKKINIZ NE OLUR?

Emeklilik sonrası çalışmaya devam ederseniz, kıdem tazminatını sadece emeklilik öncesi süreniz için alabilirsiniz. Emeklilik sonrası çalıştığınız döneme ait tazminatı alabilmeniz için iş sözleşmenizi haklı bir nedenle feshetmeniz gerekir.

Haklı fesih sebepleri şunlardır:

İşverenin mobbing uygulaması

Ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışlar

Ücretin eksik veya geç ödenmesi

Fazla mesainin ödenmemesi

SGK primlerinizin eksik yatırılması

Eğer bu tür bir haklı sebep olmadan işten ayrılırsanız, kıdem tazminatı alamazsınız.

YARGITAY KARARI ÇALIŞANLARIN ALEYHİNE

Güncel bir Yargıtay kararı, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenler için olumsuz bir emsal oluşturdu.

Somut bir örnekle açıklayalım: 2023 Aralık’ta emekli oldunuz ve aynı işyerinde çalışmaya devam ettiniz. 2028 yılında istifa ederek işten ayrıldınız. Normalde kıdem tazminatınızın 2028 yılındaki maaş üzerinden hesaplanmasını beklersiniz. Ancak Yargıtay, tazminatın 2023 yılı yani emeklilik tarihinizdeki maaş üzerinden hesaplanması gerektiğine hükmediyor. Bu durumda, 5 yıl boyunca çalıştığınız süre için tazminat alamazsınız ve yalnızca emeklilik öncesi döneme ait tazminat hakkınız olur. Böylece tazminatınız, yüksek enflasyon karşısında eriyip buharlaşır.

EMEKLİLERE KRİTİK TAVSİYE

Emekli olmayı planlayanlar, bu Yargıtay kararı doğrultusunda hak kaybına uğramamak için dikkatli olmalı. Emekli olduğunuz gün kıdem tazminatınızı mutlaka alın. Çalışmaya devam etseniz bile tazminatınızı cebinize koyun. Aksi halde, ilerleyen yıllarda kıdem tazminatınızın değeri ciddi şekilde azalabilir ve hak kaybı yaşarsınız."