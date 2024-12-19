Emeklilere müjde! 5 bin TL nakit desteği: Yılbaşından önce hesaplara yatırılacak

19 Aralık 2024 11:05 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:12

Ekonomik zorluklar yaşayan emeklilere nefes aldıracak bir adım daha atıldı. Belediyeler, destek ödemeleri için harekete geçti. Son olarak emeklilere yönelik 5 bin liralık yardım müjdesi geldi.

Adana​ Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar​, yerel seçim sürecinde sözünü verdiği emeklilere yönelik destek projesini hayata geçireceklerini açıkladı. Başkan Karalar, yılbaşı öncesinde en düşük gelire sahip 7 bin emekliye 5 bin lira tutarında destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Karalar, Adana'da yaşayan yaklaşık 400 bin emekli​ arasında ekonomik olarak en zor durumda olanların belirlendiğini ve bu destekle onlara bir nebze de olsa rahat nefes aldırmayı amaçladıklarını vurguladı. Ödemelerin yılbaşı öncesinde hesaplara yatırılacağını ifade eden Başkan Karalar, bu yardımın, sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olduğunu belirtti.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Belediye, sosyal yardım yönetmeliği doğrultusunda yardım başvurularını kabul edecek. Başvuru yapabilmek için belirlenen şartlar şunlar: