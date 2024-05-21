Emeklilere müjde! Bankalar kesenin ağzını açtı: Tek seferde 31 bin TL promosyon

21 May 2024 11:57 - Güncelleme : 21 May 2024 12:33

Bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerinde ödeme taahhüdü veren müşterilere cömert promosyonlar sunuyor. Garanti BBVA'dan Ziraat Bankası'na, Albaraka Türk'ten Halk Bank'a kadar birçok kuruluş 31 bin TL'ye kadar promosyon sunuyor. İşte detaylar ve banka banka promosyon ödemeleri.

16 BİN TL PROMOSYON!

Albaraka Türk, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilere 16 bin TL'ye kadar doğrudan promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, vade farksız 15 bin TL finansman fırsatı sunarak toplamda 31 bin TL'ye varan bir destek sağlıyor.

KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR

Garanti BBVA: Emekli maaşını Garanti BBVA üzerinden alanlara 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuluyor. Banka, emekli maaş aralığına göre değişen promosyon miktarları ile 31 Mayıs’a kadar bu kampanyayı sürdüreceğini belirtiyor.

Ziraat Bankası: SGK emeklilerine, üç yıllık peşin ödeme taahhüdü ile 12 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Banka, önceki dönem promosyonlarını iade etmeksizin yeni promosyon ödemelerine geçiş yapıyor.

Halkbank: Emekli maaşını üç yıl süreyle Halkbank üzerinden alma taahhüdü verenlere, maaş tutarına göre 8 bin ila 12 bin TL arasında promosyon ödeniyor.

Akbank: Akbank, emekli maaşını bankadan alanlara 17 bin 500 TL'ye kadar toplam ödül fırsatı sunuyor. Bu kampanya da 31 Mayıs’a kadar devam edecek.

BAŞVURU KOŞULLARI VE SÜREÇ

Emekli promosyonlarından yararlanmak için, emeklilerin genellikle ilgili bankada maaş hesabı açtırması ve belli bir süre boyunca maaşlarını o bankadan alma taahhüdünde bulunmaları gerekiyor. Promosyon miktarları, emeklinin maaş aralığına ve bankanın sunduğu kampanya koşullarına göre değişiklik gösteriyor.