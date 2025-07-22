Emeklilere güzel haber! Emekli sandığı zam farkı alınacak tarih belli oldu

Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Temmuz ayı zam farkları cuma günü hesaplara yatacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.

SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkını 25 Temmuz 2025 Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz. Hayırlı olsun."

https://x.com/sgksosyalmedya/status/1947664940803797325