Ekonomi
Emeklilere ÖTV indirimi ve hurda teşviki çıkacak mı, şartları neler? ÖTV indirimiyle alınabilecek otomobiller…

Emeklilere ÖTV indirimi ve hurda teşvikiyle beraber sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler Meclis’e sunulan kanun tekliflerinde son gelişmeleri yakından takip ediliyor. Her iki teklifte ayrı ayrı TBMM’ye sunulurken emeklilere ÖTV indiriminine yönelik kanun teklifi CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından gündeme getirildi. Bağ-Kur emeklilerini kapsayan ÖTV indirimi teklifiyle beraber 4b emeklileri, emekli olduğu tarihten itibaren 5 (beş) yıl boyunca Özel Tüketim Vergisi’nden muaf tutularak otomobil sahibi olması için adım atıldı. Hurda teşviki ise 25 yaş ve üzeri otomobilleri kapsarken yerlilik oranı yüzde 40 seviyesinde olan araçlar için geçerli olacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyon Genel Başkanı ise hurda teşvikiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Peki Emeklilere ÖTV indirimi ve hurda teşviki çıkacak mı, şartları neler? İşte, kanun teklifleriyle ilgili son gelişmeler…

GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 09:35
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 09:35

Otomobil piyasasında, araç alım-satımıyla uğraşanlarda ve sıfır araç sahibi olmak isteyenlerde özellikle son dönemde TBMM’ye sunulan kanun teklifleri ile beraber beklenti oluştu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken son olarak yaptığı açıklamada trafikte yaklaşık 8 milyon 20 yaş ve üzeri araç olduğuna dikkat çekerken eski araçların yüksek yakıt tüketimi ve bakım maliyetlerine vurgu yaparak hibrit ve elektrikli modellerin daha sık kullanılabileceğini ifade etti. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Yönelik ise Şubat ayının sonunda CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından Meclis gündemine taşındı. Esnaf ve sanatkar emeklilerini (4B) kapsayan kanun teklifinde bir defaya mahsus olarak özel tüketim vergisi istisnası tanınması yer aldı. Peki Emeklilere gelecek mi, çıkacak mı? İşte, kanun tekliflerine ilişkin son bilgiler…

TBMM'ye sunulan emeklilere ÖTV indirimi ve hurda teşviki kanun teklifleri, beklenti yaratmasına rağmen henüz komisyonlarda görüşülmedi ve resmi bir adım atılmadı.
Emeklilere ÖTV indirimi ve hurda teşviki kanun teklifleri henüz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tekliflere yönelik resmi bir adım veya çalışma bulunmuyor; sosyal medyadaki iddialar asılsız.
Emeklilere ÖTV indirimi teklifi, bir defaya mahsus olmak üzere sadece 4B Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor.
Hurda teşviki teklifi, 25 yaş ve üzeri araçlarını teslim edenlere, yerlilik oranı %40 üzeri Türkiye'de üretilen araçlar için bir defaya mahsus ÖTV muafiyeti öngörüyor.
TESK Başkanı, trafikteki 8 milyon 20 yaş üzeri aracın yüksek yakıt ve bakım maliyetine dikkat çekerek yeni nesil araçların önemini vurguladı.
HURDA TEŞVİKİ VE EMEKLİLERE ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Özellikle araç satın-almak isteyen emeklilere ve hurda teşvikini bekleyen 25 yaş ve üzeri araç sahiplerine şunu hatırlatmakta fayda var. Her iki kanun teklifi de henüz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmedi ve oylamaya sunulmadı.

Hurda teşviki beklentisi artarken 2025 yılında Meclis’e gelen konuyla ilgili resmi bir adım atılmadı. CHP Tokat Milletvekili tarafından sunulan kanun teklifinde 4B Bağ-Kur emeklilerine bir defaya mahsus olarak ÖTV’den muaf tutulması yer almıştı.

Kanun tekliflerinin yasalaşması için önce komisyonda görüşülmesi ve milletvekillerinin onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Hurda teşviki ve emeklilere ÖTV indirimine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından atılan resmi bir adım veya çalışma bulunmuyor. Bazı sosyal medya hesaplarında ve asılsız haber sitelerinde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor.

HURDA TEŞVİKİ KANUN TEKLİFİNİN İÇERİĞİ NE?

Hurda teşviki kanun teklifinde 25 yaş ve üzeri araçların çevreye verdiği zararlar, yakıt ve bakım maliyetlerine vurgu yapıldı. 25 yaş ve üzeri araçlarını teslim edenlere bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’den muaf tutulması kanun teklifinde yer aldı. ÖTV’den muaf tutulacak araçlar ise yerlilik oranı %40 olan ve Türkiye’de üretilen araçlarda geçerli olacak. Teklifin sahibi olan MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yaptığı açıklamada trafik güvenliği, çevreci otomobil ve ekonomiye olumlu katkı sağlanması amacıyla teklifin Meclis’e sunulduğunu ifade etti.

EMEKLİLERE ÖTV İNDİRİMİ ÇIKACAK MI, ŞARTLARI NELER?

Benzer şekilde Meclis’e gelen emeklilere yönelik ÖTV indirimi kanun teklifi, 4A SSK ve 4C Emekli Sandığı emeklilerini kapsamıyor. Kanun teklifi daha sınırlı olarak hazırlanırken 4B Bağ-kur emeklilerine yönelik çalışıldı. Şubat ayı sonunda TBMM’ye gelen kanun teklifinde ise otomobillerde yerlilik oranı vb. herhangi bir detay yer almadı. Kanun teklifinin geçmesi durumunda tüm araçlarda ÖTV indirimi imkanı sağlanacak. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama veya adım bulunmuyor.

TESK BAŞKANI PALANDÖKEN’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklamada 20 yaş üzerinde 8 milyon aracın olduğunu ifade ederken eski teknolojileri, bakımı, masrafının yüksek olduğunu belirtti. Dünyada petrol krizinin başladığının altını çizen TESK Başkanı “ Yeni araçlar yeni üretimler hem ekonomik hem teknoloji değişmiş. Kimisi hibrit, kimisi elektrik enerjisiyle, aküyle çalışan araçlar. Trafikte rahatsızlık vermeyen, karbon üretmeyen doğayı kirletmeyen sistem gelmiş. Biz hala 40 sene, 30 sene evvelki araçların hurdaya çıkmasıyla uğraşıyoruz. Yani tekliflerimizin hepsi makul yapılması gerekli. Ülke ekonomisine en azından rahatlık getirilebilecek işler" dedi.

