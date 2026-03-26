CHP Milletvekili Kadim Durmaz, TBMM Başkanlığı’na Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini sundu. Mart ayının başında sunulan kanun teklifinde ÖTV muafiyeti sağlanacakların emekli olması veya emeklilik tarihinden itibaren belirli süre içinde başvuru yaparak bu haktan yararlanması yer aldı. Kanunda düzenlemenin amacına uygun olarak istisnanın ticari amaçlarla kullanımının önlenmesi için yararlanacak kişilerin taşıtlarını 5 yıl boyunca devredilmemesi de yer aldı. Emeklilere yönelik Meclis’e sunulan kanun teklifi sadece 4B Bağ-Kur emeklilerini kapsayacak. Peki emeklilere ÖTV indirimi ne zaman çıkacak? İşte, kanun teklifi görüşmelerinde son durum…

HABERİN ÖZETİ Emeklilere ÖTV indirimi yasası 2026 kabul edildi mi? Emekli ÖTV muafiyeti ile alınabilecek araçlar hangileri? CHP Milletvekili Kadim Durmaz tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda değişiklik yaparak belirli emeklilere vergi muafiyeti getirmeyi amaçlamaktadır. Kanun teklifi, yalnızca 4B Bağ-Kur emeklilerini kapsayacaktır. Teklif, emeklilik tarihinden itibaren beş yıl içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası tanınmasını öngörmektedir. Bu haktan yararlanan kişilerin taşıtlarını 5 yıl boyunca devredememesi şartı bulunmaktadır. Kanun teklifi henüz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmemiştir. Teklifin kabul edilmesi durumunda, belirlenen üst sınıra göre ÖTV'siz alınabilecek araçlar netlik kazanacaktır.

EMEKLİLERE ÖTV İNDİRİMİ KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ Mİ?

Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme geçtiğimiz Şubat ayının sonunda Meclis’e gelmişti. Özel Tüketim Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına yönelik kanun teklifi TBMM Komisyonu’na sunuldu.

Kanun teklifi henüz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmedi. Kanun teklifinin görüşülmesi için ilk olarak ilgili komisyonda görüşülmesi ve ardından milletvekillerinin oylamasına sunulması gerekiyor. Oylamada kabul yeter sayısına ulaşılması halinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİLERE ÖTV MUAFİYETİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Emeklilere yönelik TBMM gündemine gelen kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda sadece 4B Bağ-Kur emeklileri faydalanabilecek. İlgili madde de Kanuna göre 4/1-b kapsamında sigortalı iken yaşlılık aylığı bağlananlara, emeklilik tarihinden itibaren beş yıl içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası tanımlanmaktadır. bilgisi yer aldı.

Düzenlemenin amacına uygun kullanılması ve istisnanın ticari amaçlarla kullanımının önüne geçilebilmesi için istisnadan yararlanılarak iktisap edilen taşıtların beş yıl süreyle devredilmesi teklifte yer aldı.

EMEKLİ ÖTV İNDİRİMİ HANGİ ARAÇLARI KAPSAYACAK?

Kanun teklifinde herhangi bir otomobil sınırlaması yer almadı. Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda belirlenen üst sınıra göre ÖTV’siz alınabilecek araçların belirlenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmediğinden sürecin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

DOLAYLI OLARAK KAMU GELİRLERİNE KATKI SAĞLAYACAK

Kanun teklifinde taşıt iktisabına bağlı KDV ve tescil işlemleri ile kullanım sürecinde MTV, sigorta ve akaryakıt üzerinden alınan vergiler gibi kalemler yoluyla kamu gelirlerinde dolaylı katkı oluşmasının mümkün olduğu ifade edildi.

