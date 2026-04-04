Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yeni bir değişiklik yapıldı. Engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerin sürücü belgesi alamayacak durumda olması durumunda taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV alınmayacak. Kanun teklifi Meclis’te kabul edilirken kısa süre içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. ÖTV istisnasıyla ilgili son dönemde pek çok kanun teklifi TBMM gündemine geldi. Özellikle 25 yaş ve üzeri hurda araç sahiplerine ÖTV indirimi sağlanması ve emeklilere ÖTV muafiyeti sağlanmasına yönelik kanun teklifleri Meclis’e geldi. Emeklilere yönelik teklif sadece 4B Bağ-kur emeklilerini kapsıyor. Peki Emeklilere ÖTV indirimi çıktı mı, şartları neler? İşte, Emekliye ÖTV indirimi kanun teklifinde son gelişmeler…

HABERİN ÖZETİ Emeklilere ÖTV’siz araç kanunu kabul edildi mi, Meclis’ten geçti mi? 4A, 4B, 4C emeklileri ÖTV’siz araç alabilecek mi? Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan yeni düzenleme, ortopedik engellilerin taşıt ediniminde ÖTV istisnası sağlarken, emeklilere yönelik ÖTV indirimi veya muafiyeti gibi diğer kanun teklifleri henüz Meclis'te görüşülmedi. Engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan, ortopedik engelleri nedeniyle sürücü belgesi alamayan engelliler, taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'den muaf tutulacak. Emeklilere yönelik ÖTV indirimi sağlayan kanun teklifi henüz Meclis'te görüşülmedi ve ilgili komisyona aktarıldı. Bu teklif, 4A ve 4C emeklilerini kapsam dışı bırakırken, sadece esnaf 4B Bağ-kur'luları kapsıyordu. Emeklilere ÖTV indirimi teklifinde, istisnadan yararlanacakların beş yıl süreyle devredilmemesi şartı yer alıyordu. 25 yaş ve üzeri hurda araç sahiplerine ÖTV indirimi sağlanmasına yönelik kanun teklifi de emeklilere yönelik teklif gibi komisyonda kaldı.

EMEKLİLERE ÖTV’SİZ ARAÇ ÇIKTI MI, KABUL EDİLDİ Mİ?

Özel Tüketim Vergisi’nde yapılan kanun değişikliği emeklileri kapsamayacak. Engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan engellilerden, ortopedik engelleri sebebiyle sürücü belgesi alamayanlarda 10 yılda bir ÖTV istisnası uygulanacak.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından Meclis gündemine gelen emeklilere ÖTV indirimini sağlayan kanun teklifi henüz Meclis’te görüşülmedi. İlgili komisyon olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na aktarılan kanun teklifinde somut bir adım atılmadı.

Kanun teklifi, Meclis’te görüşülecek ve milletvekillerinin onayına sunulacak. Oylamanın ardından kabul edilmesi durumunda yasalaşacak ve yürülüğe girecek. Kanun teklifinde 4A ve 4C emeklileri kapsam dışında kalırken sadece esnaf 4B Bağ-kur’luların ÖTV’den muaf tutulması yer almıştı.

EMEKLİYE ÖTV KANUN TEKLİFİ ÇIKMASI DURUMUNDA ŞARTLAR NE OLACAK?

Emeklilerde ÖTV indiriminin önünü açacak kanun teklifi sunulurken düzenlemenin amacına uygun kullanılması ve ticari olarak amaçların önüne geçilmesi için istisnadan yararlanacakların beş yıl süreyle devredilmemesi maddeler yer almıştı. TBMM’ye sunulan teklifte 4/1-b kapsamında sigortalı iken yaşlılık aylığı bağlananlara, emeklilik tarihinden itibaren beş yıl içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası sağlanması bulunuyor.





YENİ YILLA BERABER HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTTI

2025 yılında Meclis kulislerinde en fazla konuşulan kanun tekliflerinden birisi hurda teşviki olmuştu. Çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla MHP tarafından Meclis’e sunulan hurda teşviki de emeklilere yönelik teklifte olduğu gibi komisyonda kaldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklamada 20 yaş ve üzerinde 8 milyon taşıtın olduğunu vurgularken petrol krizlerine ve eski araçların masraflarına dikkat çekerken hurda teşvikini desteklediğini ifade etmişti. Trafikte rahatsızlık vermeyen karbon üretmeyen sistemlerin geldiğinin altını çizen Palandöken “ Biz hala 40 sene, 30 sene evvelki araçların hurdaya çıkmasıyla uğraşıyoruz. Yani tekliflerimizin hepsi makul yapılması gerekli. Ülke ekonomisine en azından rahatlık getirilebilecek işler" ifadelerini kullanmıştı.