Emeklilere pazar desteği! Tam 10 bin lira

27 Ocak 2025 11:37 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 11:44

Belediye Başkanı, ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlara 10 bin TL tutarında pazar desteği vereceğini duyurdu.

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Beyoğlu​ Belediye Başkanı İnan Güney, 31 Mart 2024​ Yerel seçimlerinde emekli vatandaşlara verdiği ‘Pazar Desteği’ sözünü yerine getirdi. Belediye Meclisi’nde alınan kararla, Beyoğlu’nda ikamet eden ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlara ekonomik destek sağlanması amacıyla 10 bin TL tutarında Pazar Desteği verilecek.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma, hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Güney, sosyal belediyecilik anlayışının temelinde insan odaklı hizmet ve dayanışma olduğunu belirterek, “Beyoğlu’nda yaşayan emekli vatandaşlarımızın ekonomik zorluklarını hafifletmek ve yaşam kalitelerini artırmak adına kısa süreden önemli çalışmalar yürüttük.Bildiğiniz gibi Beyoğlu’nda ilk kez açtığımız Emekli Evi de bunlardan bir tanesi. Şimdi de seçim sürecinde verdiğimiz sözler kapsamında emeklilerimiz için Pazar Desteğini başlatıyoruz" dedi.