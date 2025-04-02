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 | İrem Çınar

Emeklilere şok! SGK düğmeye bastı: Binlerce kişinin maaşı iptal ediliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) usulsüz şekilde emekli olanlara ilişkin incelemelerine devam ediyor. Sigortalı olmadığı halde kendisini sigortalı göstererek usulsüzlük yapan kişilerin emeklilikleri iptal edilecek.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 10:01

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık yoluyla emeklilik hakkı elde eden kişilere yönelik geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan denetimlerde, özellikle sahte iş yerleri üzerinden sigorta primi ödeyerek emekli olan kişiler tespit edilmeye başlandı. Bu kişiler yalnızca emekliliklerinin iptaliyle karşılaşmakla kalmayacak, aynı zamanda usulsüz olarak aldıkları emekli maaşlarını faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalacak.

GURBETÇİLER VE DİĞER USULSÜZLÜK YAPANLAR İNCELEMEDE

SGK’nın titizlikle yürüttüğü denetimler, yalnızca Türkiye’deki kişileri değil, yurt dışında yaşayan gurbetçileri de kapsıyor. Özellikle yurt dışında çalışırken aynı dönemde Türkiye'de sigortalı olarak gösterilen kişiler bu incelemenin odak noktalarından biri hâline geldi. SGK, yapılan tespitler sonucunda bu kişilerin emekliliklerini iptal ederken, bugüne kadar ödenen maaşları da geri talep etmeye başladı.

SAHTE İŞ YERLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER ORTAYA ÇIKTI

SGK tarafından yürütülen incelemelerde, birçok sigortalılık işleminin sahte iş yerleri üzerinden yapıldığı ortaya kondu. Bazı sigorta kayıtlarında, iş yerlerinin gerçekte var olmadığı veya yıllar önce kapanmış işletmelerin adreslerinin kullanıldığı belirlendi. SGK, bu tür işlemleri "sahte hizmet kazandırılması" olarak değerlendirerek, bu şekilde gerçekleştirilen emeklilik işlemlerini iptal etti.

ÜÇ YILLIK İNCELEME SÜRECİ SONUÇLANDI

SGK, 2021 yılından itibaren sahte sigortalılık işlemlerine karşı kapsamlı bir denetim başlatmıştı. Üç yıl süren titiz çalışmalar sonucunda, bu yöntemle emekli olan kişilerin sayısının arttığı tespit edilirken, ödenen emekli maaşlarının geri alınmasına yönelik işlemler de hızlandırıldı.

EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLENLER NE YAPMALI?

SGK tarafından emekliliği iptal edilen kişilerin öncelikle kuruma itiraz dilekçesi vermeleri gerekiyor. Eğer maaş kesilir ve alınan maaşlar geri ödenirse uzman bir avukat aracılığıyla hukuki süreç başlatılabilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Sahte sigortada zaman aşımı var mı?
Sahte sigortalılık, bireylerin SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) kapsamındaki haklarını olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu tür dolandırıcılıklar tespit edildiğinde, belirli bir zamanaşımı süresi geçerli olmaktadır. Zamanaşımı süresi genellikle 5 yıl olarak belirlenmiştir.
ETİKETLER
#sgk
#sosyal güvenlik kurumu (sgk)
#Emekli Haberleri
#Sahte Sigortalılık
#Emekli Hayatı
#Emeklilik Şartları
#Yasal Emekli
#Ekonomi
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