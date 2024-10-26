Emeklilere umut olacak ilk sinyal geldi! Hem emekliye hem memura refah payını işaret ediyor

26 Ekim 2024 18:55 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 19:02

Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündemdeki yerini koruyor. Ocak ayında verilecek refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranlarının kaç olacağı merak ediliyor. Emekliye refah payı için bütçeden ilk sinyal geldi. 2025 Yılı Merkezi Yönetim bütçesinin satır aralarında gizlenmiş refah payı hesaplaması. Yapılan hesap hem emekliye hem memura refah payını işaret ediyor.

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Emekliye ocak zammında refah payı​ ve seyyanen zam​ tablosu ortaya çıktı. 2025 Yılı Merkezi Yönetim bütçesinde enflasyon​ oranları dikkate alındığında refah payı eklendiği ortaya çıktı. Analizi ekonomi gazetecisi Faruk Erdem yaptı. İşte bütçede gizlenmiş hem emekliye hem memura refah payı ihtimali.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz bütçe öngörülerini açıkladı. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacak.

Geçtiğimiz yıl sosyal desteklere ayrılan kaynak 497 milyar lira olarak belirlenmişti. 2025 yılında bu rakam 651 milyar liraya çıkartıldı. Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem yaptığı hesap ile hem emekliye hem memura refah payının geleceğini açıkladı.

EMEKLİYE VE MEMURA REFAH PAYI

Faruk Erdem'in yazısından öne çıkanlar şöyle;

"Hükümet, tüm kesimleri kuşatan 2025 Yılı Merkezi Yönetim bütçesinde sağlıktan tarıma milyarlarca liralık ödenek ayırarak "yatırım hamlesi" gerçekleştiriyor. Bu rakamlar ise hem emekliye hem memura refah payını işaret ediyor.

2025 yılı bütçesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi sosyal yönü güçlü bir bütçe olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl sosyal desteklere ayrılan kaynak 497 milyar lira olarak belirlenmişti. 2025 yılında bu rakam 651 milyar liraya çıkartıldı. Bu da yüzde 30,98 oranında bir artışa tekabül ediyor.

Sosyal destekler memurlara yapılan maaş zammı kadar artırılıyor. Enflasyon hedefine göre yüzde 9-11 bandında beklenen artış böylece yıllık olarak yüzde 31'i bulmuş olacak. Sosyal destekler tek tek incelendiğinde ise artışlar yüzde 38'leri bulacak. Enflasyon oranları dikkate alındığında refah payı eklendiği görülüyor."