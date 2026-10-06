Emeklilere yeni ikramiye verilecek mi, ne zaman? 2026 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi yeni ikramiye ne kadar, kaç TL?



Emeklilere ikramiye verilmesine yönelik kanun teklifiyle beraber gözler TBMM Başkanlığı’na çevrildi. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na sunulan teklifte düşük gelirli emeklilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin hedeflendiği aktarılırken emeklilere ödenen ikramiyelerin yılda iki yerine dört kez yapılması yer aldı. İkramiye ödemelerinin her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayında yatırılması teklifte yer alırken kanun teklifinin yasalaşması için öncelikli olarak görüşülmesi ve oylamaya sunulması gerekiyor. TBMM’nin yeni yasama dönemini açmasıyla beraber kanun teklifinin yasalaşıp yasalaşmayacağı merak konusu oldu. Emeklilere 2027 yılında Mart ayında Ramazan Bayramı ikramiyesi, Mayıs ayında ise Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödenecek. Peki Emeklilere yeni ikramiye yasalaştı mı, ne kadar olacak? İşte, yeni ikramiye teklifinde son durum…

EMEKLİLERE YENİ İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Yeni Parti Eskişehir milletvekili İbrahim Arslan tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifinde emeklilere yeni ikramiye ödenmesi yer aldı.

Emeklilere yılda 2 kez ödenen ikramiyenin 4’e yükseltilmesine yönelik kanun teklifi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsarken henüz konuyla ilgili resmi bir adım bulunmuyor.

Kanun teklifinde ikramiyelerin Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayında yatırılması yer alırken ikramiye tutarının ise net asgari ücretin altında olmaması yer aldı.

Emeklilere bayram ikramiyesinin dışında yeni iki ikramiye ödenmesine yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilen kanun teklifinin yasalaşması için Meclis’e görüşülmesi ve oylamaya sunulması gerekiyor. Geçer çoğunluğun sağlanması durumunda ise teklif Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

EMEKLİLER MART AYINDA VE MAYIS AYINDA İKRAMİYE ALACAK

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ikramiye ödemesi alıyor.

2027 yılında Ramazan Bayramı Mart ayına denk gelirken Kurban Bayramı ise Mayıs ayında idrak edilecek. Bu yıl ikramiye tutarı 4 bin lira olarak belirlenirken 2027 yılında ikramiye tutarının zamlanması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesine %10 zam yapılması durumunda 4 bin 400 lira, %20 zam yapılması durumunda 4 bin 800 lira ve %30 zam yapılması durumunda 5 bin 200 liraya ulaşacak.

Bayram ikramiyelerinden SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar (hisse oranına göre) şampiyon sporcular, köy korucuları ve diğer şartları sağlayanlar faydalanabiliyor.

2027 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı 1. gün 9 Mart Salı

Ramazan Bayramı 2. gün 10 Mart Çarşamba

Ramazan Bayramı 3. gün 11 Mart Perşembe

2027 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı 1. gün 16 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı 2. gün 17 Mayıs Pazartesi

Kurban Bayramı 3. gün 18 Mayıs Salı

Kurban Bayramı 4. gün 19 Mayıs Çarşamba