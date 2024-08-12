Emeklilere yüzde 30 indirim müjdesini Bakan Ersoy duyurdu: Emeklilerimize güzel bir haber

12 Ağustos 2024 18:47 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 18:56

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından "Emeklilerimize güzel bir haber!" başlığıyla indirimi duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) arasında yapılan görüşmeler sonucunda, emeklilere sinema salonlarında gün boyu tüm seanslarda yüzde 30 indirim sağlayacak bir protokol imzalandı.

SİNEMA SALONLARI EMEKLİ KARTI OLANLARA YÜZDE 30 İNDİRİMLİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından yapılan açıklamada; "Bu protokol çerçevesinde, emeklilerimiz, emekli kimlik kartlarını ibraz etmeleri şartıyla, SİSAY üyesi sinema salonlarından % 30 indirimli bilet alabilecekler. Bu indirim, emeklilerimizin sosyal hayata daha aktif katılmalarına ve kültürel etkinliklerden daha fazla faydalanmalarına olanak tanıyacak. Emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürecek ve bu tür iş birlikleriyle emeklilerimizin hayatına değer katmaya devam edeceğiz" denildi.