Emeklileri sevince boğacak haber! Başvuranlara çifte ikramiye verilecek

05 Haziran 2024 11:40 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:42

Türkiye'de 16 milyondan fazla emekli, Kurban Bayramı öncesi hesaplarına yatacak olan ikramiyelere kilitlenmiş durumda. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla, her dini bayram öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi ödenmeye başlanmıştı. Bu uygulama bu yıl da devam ediyor.

Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesaplarına ikramiyeler yatırılacak. Kurban Bayramı'nda da emeklilerin hesaplarına 3 bin TL ikramiye yatırılacak.

EMEKİLELERE ÇİFTE BAYRAM YAŞATTILAR

Bazı belediyelerin emeklilere ek ikramiye vermesiyle birlikte, emekliler çifte bayram yaşıyor. Geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirde yaşayan emeklilere 1500 TL ek ikramiye vermişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl da aynı uygulamayı devam ettirmesi bekleniyor.

CEYHAN BELEDİYESİ DE 5000 TL İKRAMİYE VERECEK

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yerel seçimler öncesinde verdiği "İhtiyaç sahibi emeklilere 5 bin lira ikramiye" sözünü de yerine getireceği öğrenildi. Aydar, ihtiyaç sahibi emeklilerin 5 bin liralık bayram ikramiyesi için belediyeye başvurabileceğini söyledi.