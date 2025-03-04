Emeklileri sevindirecek haber! Maaşlar yeniden hesaplanıyor: Ek zam Nisan'da hesaplarda

2024 yılı için açıklanan yüzde 3,2’lik GSYH artışı, 1 Ocak 2025 sonrası emeklilik dilekçesi verenler ve henüz emekliliğe hak kazanmayanlar için maaş hesaplamalarını etkileyecek. Ocak ayında güncellenen emekli aylıkları, milli gelirdeki yükselişle birlikte yeniden hesaplanacak. Güncelleme katsayısındaki 0,96 puanlık artış, emekli maaşlarına nisan ayından itibaren yansıyacak.

Milyonlarca emekli, aldıkları maaşlarla geçim sıkıntısı çekerken, emeklilik başvuru tarihlerine bağlı olarak maaşlar arasında büyük farklılıklar oluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl emeklilik dilekçesi vermeyenlerin, hayatları boyunca yüzde 30’a varan oranda daha düşük maaş alacağı ortaya çıkmıştı. Bu duruma yönelik henüz bir düzenleme yapılmazken, ekonomik büyüme verileri doğrultusunda emekli maaşlarının hesaplanmasında yeni değişiklikler gündeme geldi.

EMEKLİ MAAŞLARINDA GÜNCELLEME KATSAYISI ARTIYOR

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye ekonomisi 2024 yılında yüzde 3,2 oranında büyüme kaydetti. Bu büyüme, emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısını 0,96 puan artıracak. Ancak bu değişiklik yalnızca 1 Ocak 2025 ve sonrasında emeklilik başvurusu yapanları kapsayacak.

YENİ EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANACAK?

Güncellenen hesaplama yöntemi doğrultusunda, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bağlanacak emekli maaşlarında yüzde 0,73 oranında bir artış olacak. Örneğin, normalde 30.000 TL olarak hesaplanan bir emekli maaşı, yeni katsayı ile birlikte 30.219 TL’ye yükselecek. Öte yandan, şubat ve mart aylarında emeklilik başvurusu yapanlar için de bir fark ödemesi yapılacak. Örneğin, ocak ayında dilekçe veren ve maaşı 1 Şubat’ta bağlanan bir emekli, mart ayına kadar eski katsayıdan maaş alacak. Nisan ayında ise geriye dönük fark ödemesi yapılarak güncellenmiş tutar maaşlara yansıtılacak.

2024 YILINDA EMEKLİ OLANLAR FAZLA MAAŞ ALMAYA DEVAM EDECEK

Ancak emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024’e kadar veren özel sektör çalışanları ve BAĞ-KUR’lular ile 14 Ocak 2025’e kadar başvuran kamu işçileri, maaş hesaplamalarında daha avantajlı olmaya devam edecek. Bu kişilerin güncelleme katsayısı 1,4544 yerine 1,8616 olarak hesaplandığı için maaşları, 2025 ve sonrasında emeklilik başvurusu yapanlara kıyasla yüzde 30-31 oranında daha yüksek olacak.



Bu durumda, 2024 yılı içinde emekli olanlar ömür boyu daha yüksek maaş almaya devam edecek. Uzmanlar yaptıkları her açıklamada emekli adaylarının başvuru tarihlerini dikkatle seçmesi gerektiği vurguluyor.