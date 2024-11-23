Emeklilerin cüzdanında kritik tehlike! Özgür Erdursun hesapladı: SSK ve Bağ-Kur yeni emekli maaşları kum gibi kayacak

23 Kasım 2024 14:30 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 14:36

Emekli maaşı zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kasım ayının ortaları geride kaldı. Emekli, memur ve asgari ücret zamları için aralık ayı heyecanla bekleniyor. Çok kısa bir süre sonra bütün gündem emeklilere ve asgari ücrete dönecek. Yıl sonu enflasyon tahminlerine yapılan güncellemeler ile birlikte SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan yeni hesap geldi. Ortaya çıkan yeni maaş tablosu ise emekliyi üzebilir. İşte 2025 yılında SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılacak zammın kuruşu kuruşuna hesabı.

Asgari ücret zammı için iki yol ayrımı! 21 mi 44 mü? Tüm çalışanların kaderi bu soruda kitlendi

Asgari ücret zammı için iki yol ayrımı! 21 mi 44 mü? Tüm çalışanların kaderi bu soruda kitlendi

İki kamu bankası harekete geçti! 100 bin TL ihtiyaç, 300 bin TL taşıt ve 500 bin TL konut kredisi faizleri aşağı çekildi

İki kamu bankası harekete geçti! 100 bin TL ihtiyaç, 300 bin TL taşıt ve 500 bin TL konut kredisi faizleri aşağı çekildi

Yeni yıl için geri sayım sürerken, emekli, memur maaşları ve asgari ücrete gelecek zam​ oranları merak ediliyor. SSK-BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zammı için son hesap geldi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, son çıkardığı tabloda kritik bir noktaya parmak bastı. Eğer en düşük emekli maaşı​ artmazsa, ocak zammının kum gibi kayacağını açıkladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI​ ARTACAK MI?

Özgür Erdursun'un açıklamaları şöyle;

Bugünkü asgari ücret ve emekli aylıklarına göre değerlendirme yaparken en düşük tamamlanan aylık konusunu da ele alarak beraber değerlendirme yapmamız lazım. Çünkü Türkiye'de milyonlarca kişi primleri karşısında hesaplanan o emekli aylığını almıyor. Türkiye'de yaklaşık 4,5 milyon emekli tamamlanan aylık olan 12.500 lirayı alıyor. Şimdi İlk önce biz 12.500 lirayı ele alarak başlayalım.

Şu anda kendi aylığı 12.500 lira olan kişi bankaya gidiyor, emekli aylığı olarak 12.500 lirasını alıyor. Bu 12.500 lira artacak mı, artacaksa yüzde kaç artacak? Karar merciler "Biz 12.500 lirayı da enflasyon oranında arttıracağız" derlerse bu 12.500 lira, 2 dönem enflasyon yüzde 17 civarına çıkacak dersek, bu durumda da enflasyona göre artış yaparlarsa yüzde 17'ye göre tamamlanan aylık 14 bin 625 liraya çıkar. Ama bunu düzleyip de biz bunu15 lira yapıyoruz derlerse yüzde 20 artış yapılmış olur. Bunu hiç değiştirmeye bilirler de. Tamamlanan aylık aynı kalacak ama herkesin kök aylıklarına artış yapıyoruz da diyebilirler.

TAMAMLANAN AYLIK 15 BİN LİRAYA ÇIKACAK

4,5 milyon tamamlanan aylık alan var dedik. Bu sayının yaklaşık 3 - 3,5 milyonunun emekli aylığı bu sefer değişmez. Çünkü kök aylığı 10 bin 700 liraya kadar olan kişilerin kök aylıklarına yüzde 17 artışyapılsa da yine kök aylığı 12.500 liranın altında kalır. Yani 12.500 lira olan en düşük emekli maaşı değişmez ise yaklaşık 3 milyon, 3,5 milyon emeklinin emekli aylığında bir değişiklik olmayacak.

Ben en çok hangisine ihtimal veriyorum derseniz, 12.500 liranın 15.000 liraya çıkacağına ihtimal veriyorum.

EMEKLİ OCAK ZAMMI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALACAK

Gelelim ikinci konuya; Diğer emeklilerin aylıkları ne olacak? Yüzde 17 oranında artış olacak ortalama. Biz hep yüzde 15 yüzde 16' yı zaten aylardır söylüyoruz. Şimdi yüzde 16, yüzde 17 civarında olabilir. Yüzde 17 diyelim biz buna. Çünkü enflasyon beklentisini değiştirdi hükümet. Yüzde 38'den yüzde 44'e çıkardı.

Yüzde 17'lik bir artış olursa ne olur şu anda 12.500 lira emekli aylığının üzerinde aylığı olanlar, kendi aylığı 12.500, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 20.000, 25.000, 30.000 lira olan birisinin aylığı ne olur ona bakalım;

Kök aylığı 13 bin lira olan birisinin aylığı da 15 bin 210 liraya çıkar. Bakın şu anda en düşük tamamlanan aylık 12.500 lira. Bu en düşük tamamlanan aylıktan 500 lira fazlasını alıyor şu an. Yüzde 17 artış sonrasında 15 bin 210 alacak. En düşük emekli maaşı 15 bin olursa tamamlanan aylığın 500 lira fazlasını alan kişi 210 lira sadece fazlasını alır.

KURUŞU KURUŞUNA SSK​ BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAM TABLOSU

Kendi kök aylığı 14.000 lira olan birisinin emekli aylığı da 16 bin 380 liraya çıkar.

Emekli aylığı 15.000 liraysa 17 bin 550 liraya çıkar.

Kendi aylığı 16.000 liraysa 18 bin 720 liraya çıkar.

Kendi aylığı 20.000 liraysa 23 bin 400 liraya çıkar.

Kendi aylığı 25.000 liraysa 29 bin 250 liraya çıkar.

Kök aylığı 30.000 liraysa 35 bin 100 lira olur.

Bu kişilerde emekli aylıklarında ortalama artış bu şekilde olacak. Bunlar SSK ve Bağkur emeklileri için verilmiş oran.