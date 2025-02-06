Emeklilerin en çok güvendiği isim açıkladı! Çok prim ödeyene SGK reformu ne zaman çıkacak?

06 Şubat 2025 11:02 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:04

Emekli maaşında büyük çıkmaz devam ediyor. Emeklilerin gözü çok prim ödeyene SGK reformu ile yapılacak iyileştirmelerde. SGK’da düzenleme beklentisi sürerken gölzer hükümetin atacağı adımlarda. SGK Başuzmanı İsa Karakaş emeklilikte yaşanacak değişimleri siyasetin göbeği Ankara'dan yakından takip ediyor. Konuyla ilgili konuşan deneyimli uzman "Maaş eşitlendi, adalet kayboldu" dedi.

Çok prim ödeyene SGK reformu ne zaman çıkacak, sorusu gündemde kalmaya devam ediyor. 9000 gün prim ödeyen kayıpta. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanlar için erken emeklilik yollarını açmaya devam ederken İsa Karakaş, alarm veren sistem hakkında uyardı.

EYT BİTTİ GÜNDEM PRİM MAĞDURLARI

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Çok prim ödeyip az maaş alan emekli son derece haklı. Başından beri emeklilere şöyle olacak, refah payı olacak, seyyanen zam konuşulurken gündemde, bizim aylardır söylediğimiz üzere sadece kök maaş meselesiyle ilgili hareket edildi. Yine bir ezber bozulmadı. Tabanda en düşük emeklilik maaşı eşitlendi.

Bu şekilde baktığımız zaman artık yukarıdan aşağıya gele gele neredeyse bir tek tip emeklilik maaşına doğru geliyoruz. Hatta bu taban maaş meselesinde yakında en düşük maaşlı olarak memurlar da bu işin içerisine girecek. Çünkü onlarınki daha çok gerilemekte.

Dolayısıyla maalesef böyle bir durum var. Elbette ki biz en düşük maaşı olan vatandaşlarımıza daha yüksek paralar verilmesini istiyoruz. Daha yüksek maaşlar verilmesi lazım. Ancak ne kadar para ödediysen ona göre emekliye bir maaş verilmeli.

9000 GÜN PRİM ÖDEYEN EMEKLİYE KÖTÜ HABER

SGK'nın sistemi gereği zorunlu. Çünkü Sosyal Sigorta'daki gereklilik bu. Ancak geldiğimiz noktada bir hesaplama yaptım. Mevcut asgari ücret üzerinden bir hesaplama yaptım.

3600 gün primle asgari ücret üzerinden çalışan bir kişinin örnek olarak söylüyorum 10 yıl SGK prim ödeyip 3600 gün prim ödeyen bir kişi SGK'ya bugünkü asgari ücret üzerinden 46 bin 800 lira öderken 9000 gün asgari ücret üzerinden prim ödeyen 92 bin ödemiştir. Şimdi el insaf yani Bu vatandaşlar aynı maaşı alacak. Sistem bunu kaldırmaz.

Burada eşitleme yaparken yapılan eşitleme gayri adil, adalete aykırı, hakkaniyete aykırı oluyor.

Akla mantığa aykırı bir olay ve maalesef defalarca söylememize rağmen bakıyorum ki en düşük emekli maaşını kök maaş diye tutturmuşlar. Kök maaşı şuraya kadar çıkaracağız diye bir ezberle gidip geliyoruz.

İnsanlar artık 9000 gün prim niye ödeyeyim, diyor. Bunun yerine ben yarım aylık olan kısmi emeklilik için gereken primi ödeyeyim diyor. Sistemden çıkmaz istiyor. Şimdi artık bağkurlular 9000 gün prim ödemek yerine 5400 gün primi ödeyeyim, diyor. Çünkü aynı maaş alıyorum diyor. Yine SSK'lılar artık böyle düşünüyor. Bugün itibariyle olanları söyleyeyim. 7000 7200 gün prim yerine 4500 gün 5.000 gün prim ödeyeyim emekli olayım denmeye başlandı.

EMEKLİLER KAYIPTA SGK DAHA DA ZARARDA

Burada emekliler kazanmıyor. SGK kazanıyor mu, hayır. SGK daha çok zararlı. SGK, primlerinden yoksun olacak.

Sosyal güvenlik reformu ile ilgili çok soru geliyor. Daha önce bu konuda çalışana ödüllendirici sistem demiştim. SGK'nın plan programlarına hükümetin plan programlarına baktığımız zaman emeklilik açısından sistemde kalmayı teşvik edici ve dolayısıyla artırıcı sistemlere geçileceği hükümetin plan programlarında var.

Hep yer aldı ama bir türlü faaliyete geçirilmedi. Emekli aylığı hesaplamalarında kullanılan parametreler istihdamda kalmayı teşvik eden olmalı. Yani emeklilik emeklilik maaşı cazip olacak ki kişi sistemde kalsın.

SGK'DA DÜZENLEME İÇİN HÜKÜMET ADIM ATACAK MI?

Geldiğimiz noktada 2023 yılındaki EYT'den sonra 2024 yılında tam tersine istihdamda kalmayı değil istihdamdan kaçmaya yol açan sistem nedeniyle yüzde 30'luk maaş düşmesi nedeniyle maalesef insanlar zorunlu olarak sistemden kaçtı.

Ne zaman yapılacak bu düzenleme derseniz maalesef bunun yapılacağına dair bir emare halen yok. Plan programa 1 yıl koyarsın yapmazsın, 2 yıl koyarsın yapmazsın 3 yıl koymazsın yıllardır ne zaman yürürlüğe girecek diye bekleniyor.

SGK nezdinde, hükümet nezdinde, Meclis nezdinde halen bununla ilgili bir aksiyon alınmadığını görüyoruz. Somut bir çalışma olmadığını görüyoruz."